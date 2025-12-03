מטוס ענק המריא מנתב"ג: הנשק הסודי של רפאל טס לגיאורגיה

מערכת ההגנה האווירית של ישראל ( צילום: באדיבות רפאל מהחשבון הרשמי )

בסוף החודש שעבר נרשמה בנמל התעופה בן גוריון נחיתה חריגה שעוררה עניין רב בקהילה הביטחונית: מטוס התובלה הכבד במיוחד אנטונוב AN-124 (מספר זנב: UR-82008), המופעל על ידי חברת 'אנטונוב איירליינס' האוקראינית.

מטוס מדגם זה, שנותרו ממנו יחידות ספורות בלבד, מיועד להטסת מטענים גדולים וכבדים במיוחד במסגרת משימות מיוחדות. לאחר הטענה ממושכת בנתב"ג, המטוס המריא ליעד לא רשמי. המטען והיעד: SPYDER לגיאורגיה נתוני טיסה שנאספו מאתרי מעקב טיסות בינלאומיים שפכו אור על מהלך הטיסה. לפי דיווח של DEFENSE BLOG, המטוס הגיע לישראל מאיחוד האמירויות, ולאחר מכן: המטען: המטוס העצום הטעין ציוד רגיש שעל פי הערכות, קשור למערכות ההגנה האווירית SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby) מתוצרת חברת רפאל. היעד: לאחר ההטענה המריא האנטונוב ישירות לטביליסי, בירת גיאורגיה. ציר זמן זה מחזק את ההערכה כי המטען הצבאי הישראלי נועד עבור הרפובליקה הקווקזית. גיאורגיה חתומה עם ישראל מאז 2008 על הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני הכולל ציוד צבאי, מה שהופך אותה ללקוח פוטנציאלי וחשוב.

מטוס האנטונוב הענק ( צילום: שאטרסטוק )

מערכת SPYDER: שדרוג יכולות ההגנה

מערכות ההגנה האווירית SPYDER הן מהמערכות הנמכרות והמוצלחות ביותר של רפאל. מדובר במערכות קרקע-אוויר ניידות המשתמשות בטילי אוויר-אוויר מותאמים, ומיועדות ליירוט מגוון רחב של איומים:

מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים)חימושים מונחים מדויקים

רכישת מערכות אלו על ידי גיאורגיה, הנתונה במתיחות אזורית, עשויה לשדרג משמעותית את יכולות ההגנה האווירית שלה.

המגבלות והשתיקה הרשמית

למרות רישומי הטיסות הברורים, לא התקבל אישור רשמי לגבי יעד המטען. הן בישראל, הן בגיאורגיה והן בחברת רפאל סירבו להתייחס לדיווחים.

DEFENSE BLOG הדגיש כי ישראל נוהגת להטיל מגבלות קפדניות על יצוא מערכות נשק למדינות הנמצאות בעיצומו של סכסוך, עובדה המעוררת שאלות לגבי אופי העסקה והאישור שניתן לה, על רקע המתיחות באזור הקווקז.