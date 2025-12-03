"מכת העקרב" – טייסת הכטב"מים המתאבדים הראשונה במזרח התיכון

מה הופך את מסוק האפאצ'י לציד כטב"מים מיומן? | צפו ( צילום: דובר צה"ל )

בצל האיומים המתגברים במזרח התיכון מצד כוחות הרשע והמיליציות הקיצוניות המאיימות על יציבות האזור, הודיע היום (רביעי) פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) על צעד מבצעי דרמטי וחסר תקדים: הקמת "Task Force Scorpion Strike" (כוח משימה "מכת העקרב").

כוח משימה זה יעמוד בראש טייסת הכטב"מים המתאבדים הראשונה של צבא ארה"ב הפועלת בגזרה רגישה זו. ההחלטה על הקמת הכוח משקפת את ההכרה האמריקאית בצורך להתאים את כוחותיהם לשינוי בטבע המלחמה, המאופיין באיום גובר של כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת איראן וגרורותיה. הרתעה טכנולוגית והכרה בעוצמה בהודעה רשמית, מסר מפקד פיקוד מרכז האמריקני, האדמירל בראד קופר, כי הקמת כוח המשימה נועדה בראש ובראשונה לייצר יכולת הרתעה באמצעות הטמעת טכנולוגיות חדשניות במהירות גבוהה. בדבריו, הדגיש האדמירל קופר את חשיבות הצעד: "העברת יכולות כטב"מ מתקדמות ללוחמים בזמן קצר מדגימה חדשנות ועוצמה, ומהווה גורם מרתיע חיוני מול שחקנים עוינים המאיימים על שלוות האזור." ההחלטה להקים כוח עילית טכנולוגי זה נתפסת כחיזוק משמעותי של העורף האסטרטגי לישראל, תוך שהיא מציבה חומת ברזל טכנולוגית אל מול ניסיונות הפגיעה של האויב.

הצצה ליכולות של כטב"מי LUCAS

ב-CENTCOM ציינו כי הכוח מבוסס על מערך כטב"מי LUCAS – מערכת תקיפה בלתי מאוישת בעלת יתרונות מבצעיים משמעותיים בהתמודדות עם לוחמה א-סימטרית.

המערכת מאופיינת ככלי זול יחסית, בעל טווח פעולה גדול, ובעיקר – בעל יכולת הפעלה אוטונומית מלאה. יכולת זו מאפשרת לארה"ב להגיב לאיומים בזמן אמת ובצורה קטלנית ומדויקת, תוך צמצום הסיכון לחיילים האמריקאים. ההתמקדות בכלי נשק אלה מבטאת את חשיבות הדיוק בהתמודדות מול האיומים, ואת הצורך לנצח את האויב בשדה הקרב הטכנולוגי.