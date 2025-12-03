כיכר השבת
כוח אווירי חדשני

"מכת העקרב" – טייסת הכטב"מים המתאבדים הראשונה במזרח התיכון

פיקוד המרכז האמריקני מכריז על "חטיבת העקרב" - ייצור יכולת הרתעה מיידית באמצעות הטכנולוגיה החדישה ביותר, כמענה לעוינים שמאיימים על המזרח התיכון (ביטחון)

מה הופך את מסוק האפאצ'י לציד כטב"מים מיומן? | צפו (צילום: דובר צה"ל)

בצל האיומים המתגברים במזרח התיכון מצד כוחות הרשע והמיליציות הקיצוניות המאיימות על יציבות האזור, הודיע היום (רביעי) פיקוד מרכז של צבא (CENTCOM) על צעד מבצעי דרמטי וחסר תקדים: הקמת "Task Force Scorpion Strike" (כוח משימה "מכת העקרב").

כוח משימה זה יעמוד בראש טייסת הכטב"מים המתאבדים הראשונה של צבא ארה"ב הפועלת בגזרה רגישה זו. ההחלטה על הקמת הכוח משקפת את ההכרה האמריקאית בצורך להתאים את כוחותיהם לשינוי בטבע המלחמה, המאופיין באיום גובר של כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת וגרורותיה.

הרתעה טכנולוגית והכרה בעוצמה

בהודעה רשמית, מסר מפקד פיקוד מרכז האמריקני, האדמירל בראד קופר, כי הקמת כוח המשימה נועדה בראש ובראשונה לייצר יכולת הרתעה באמצעות הטמעת טכנולוגיות חדשניות במהירות גבוהה.

בדבריו, הדגיש האדמירל קופר את חשיבות הצעד:

"העברת יכולות כטב"מ מתקדמות ללוחמים בזמן קצר מדגימה חדשנות ועוצמה, ומהווה גורם מרתיע חיוני מול שחקנים עוינים המאיימים על שלוות האזור."

ההחלטה להקים כוח עילית טכנולוגי זה נתפסת כחיזוק משמעותי של העורף האסטרטגי לישראל, תוך שהיא מציבה חומת ברזל טכנולוגית אל מול ניסיונות הפגיעה של האויב.

כטב"מים ישראלים (צילום: דובר צה"ל)

הצצה ליכולות של כטב"מי LUCAS

ב-CENTCOM ציינו כי הכוח מבוסס על מערך כטב"מי LUCAS – מערכת תקיפה בלתי מאוישת בעלת יתרונות מבצעיים משמעותיים בהתמודדות עם לוחמה א-סימטרית.

המערכת מאופיינת ככלי זול יחסית, בעל טווח פעולה גדול, ובעיקר – בעל יכולת הפעלה אוטונומית מלאה. יכולת זו מאפשרת לארה"ב להגיב לאיומים בזמן אמת ובצורה קטלנית ומדויקת, תוך צמצום הסיכון לחיילים האמריקאים. ההתמקדות בכלי נשק אלה מבטאת את חשיבות הדיוק בהתמודדות מול האיומים, ואת הצורך לנצח את האויב בשדה הקרב הטכנולוגי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר