כיכר השבת
בפעם הראשונה בהיסטוריה

מערכת חץ 3 נפרסה מחוץ לגבולות ישראל; מדינות נוספות מתעניינות ברכישה

היום פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים | מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד (צבא ובטחון)

פורסים את המערכת בגרמניה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

היום (רביעי) פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים ממשרד הביטחון ונציגי תקשורת נבחרים.

מדובר בפעם הראשונה שהמערכת המשוכללת בשווי 3.6 מיליארד דולר נמכרת על ידי ישראל למדינה אחרת.

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם אמר בטקס המסירה: ״כדור שני לניצולי שואה, אני עומד כאן נפעם עמוקות, כי מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים, שפותחה על ידי טובי המוחות היהודים בתעשייה האווירית הישראלית, בשל הצורך הקיומי הממשי שלנו, עומדת לסייע בהגנת גרמניה״.

ברעם טס לגרמניה ביום שני כדי להכין את הקרקע לטקס ולהתקדם במקביל על פי הדיווחים בעסקאות הצוללות שגרמניה מספקת לישראל, שלפי דיווחים זרים הן בעלות יכולות נשק גרעיני.

גורמים ביטחוניים ציינו כי בעקבות ביצועי המערכת המרשימים במלחמות 2023–2025, מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד שלה.

המערכת, שהוכיחה את עצמה פעמים רבות אל מול טילים איראנים, מיועדת ליירוט ולהשמדת טילים בליסטיים בטווח בינוני בגובה רב – מעל 100 קילומטרים – מחוץ לאטמוספירה, תוך שימוש בטכנולוגיית “hit-to-kill”, שבה הטיל פוגע ישירות במטרת האויב.

המערכת תהווה שכבה עליונה במגן ההגנה הרב-שכבתי של גרמניה ואירופה, לצד מערכות נוספות המיועדות לטווחים נמוכים יותר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר