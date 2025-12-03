היום (רביעי) פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים ממשרד הביטחון ונציגי תקשורת נבחרים.

מדובר בפעם הראשונה שהמערכת המשוכללת בשווי 3.6 מיליארד דולר נמכרת על ידי ישראל למדינה אחרת.

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם אמר בטקס המסירה: ״כדור שני לניצולי שואה, אני עומד כאן נפעם עמוקות, כי מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים, שפותחה על ידי טובי המוחות היהודים בתעשייה האווירית הישראלית, בשל הצורך הקיומי הממשי שלנו, עומדת לסייע בהגנת גרמניה״.

ברעם טס לגרמניה ביום שני כדי להכין את הקרקע לטקס ולהתקדם במקביל על פי הדיווחים בעסקאות הצוללות שגרמניה מספקת לישראל, שלפי דיווחים זרים הן בעלות יכולות נשק גרעיני.

גורמים ביטחוניים ציינו כי בעקבות ביצועי המערכת המרשימים במלחמות 2023–2025, מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד שלה.

המערכת, שהוכיחה את עצמה פעמים רבות אל מול טילים איראנים, מיועדת ליירוט ולהשמדת טילים בליסטיים בטווח בינוני בגובה רב – מעל 100 קילומטרים – מחוץ לאטמוספירה, תוך שימוש בטכנולוגיית “hit-to-kill”, שבה הטיל פוגע ישירות במטרת האויב.

המערכת תהווה שכבה עליונה במגן ההגנה הרב-שכבתי של גרמניה ואירופה, לצד מערכות נוספות המיועדות לטווחים נמוכים יותר.