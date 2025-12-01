מערכות ההגנה של ישראל ( צילום: באדיבות רפאל )

בצעד המבסס את מעמדה של ישראל כמעצמת ייצוא ביטחוני עולמית, משלחת רשמית בראשות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, המריאה היום (שני) לגרמניה.

מטרת הנסיעה היא להשתתף בטקס מסירת היכולת המבצעית הראשונה של מערכת ההגנה "חץ 3" לידי חיל האוויר הגרמני. מסירת המערכת מהווה אבן דרך קריטית במסגרת העסקה שנחתמה לפני כשנתיים, הנחשבת לעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. לברעם התלוו בנסיעה בכירי מערכת הביטחון והתעשייה, ובהם ראש מפא"ת (המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי, וראש מנהלת "חומה" משה פתאל. מערכת "חץ 3" מפותחת ומיוצרת בשיתוף פעולה בין מנהלת "חומה" לבין הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים (MDA). התעשייה האווירית היא הקבלן הראשי לפיתוח מערכת ההגנה ומיירטי ה"חץ", יחד עם אלביט מערכות לשליטה ובקרה, לצד תומר ורפאל הנחשבות קבלניות משנה מרכזיות לפיתוח המיירט.

מערכת הגנת הלייזר של ישראל בפעולה ( צילום: רפאל , משרד הביטחון )

הכרזה דרמטית – הלייזר מגיע לצה"ל

במקביל להצלחת הייצוא, נרשם פיתוח משמעותי גם בחזית הטכנולוגיה המקומית. ראש מפא"ת, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, הכריז בכנס "דיפנס-טק" שנערך היום בתל אביב כי ישראל מתקדמת לקראת מהפכה בלוחמה.

לדבריו, מפא"ת יחד עם התעשיות הביטחוניות רפאל ואלביט, יעמדו בהתחייבותן למסור את נשק הלייזר המתקדם "אור איתן" (שכונה בעבר "מגן אור") לידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר. המסירה של "היכולת הראשונה" מתוכננת ל-30 בדצמבר 2025.

גולד ציין כי "במקביל אנחנו עובדים כבר על הדורות הבאים", אם כי הודגש כי מדובר בשלב ראשוני הדורש עדיין תהליך קליטה והכשרה בצה"ל.

הביקוש העולמי גואה: ישראל כמעצמת סייבר-דיפנס

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במיל. ברעם, ציין בכנס כי הביקוש בעולם למערכות ישראליות נמצא בגאות חסרת תקדים.

ברעם חשף כי שנת 2024 הייתה שנת ההשקעה הביטחונית הגבוהה ביותר מאז 1988. באותה שנה נחתמו 21 הסכמים בהיקף של מיליארדים, וישראל מדורגת כיום כ"מדינת היצוא השלישית בגודלה בעולם של סייבר-דיפנס".

הוא סיים בקריאה ישירה למדינות המשתתפות בכנס: "העולם מסתכל על ישראל. נצלו את ההזדמנות... ותבדקו כיצד המערכות שלנו יכולות לשפר את היכולות שלכם"