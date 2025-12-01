המטוס המטונף לאחר המערבולת אוויר ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

ברשתות החברתיות בסין פורסם ביממה האחרונה תיעוד מעניין, בו נראית טיסה של חברת התעופה הטאיוואנית EVA Air שנקלעה למערבולות אוויר חזקות, וכל מנות האוכל שהוגשו התעופפו בחלל המטוס וטינפו את המעבר.

התקרית התרחשה ביום שבת האחרון בטיסה בין בריסביין באוסטרליה לטאיפיי בטאיוואן. לא היו נפגעים בתקרית אך היא התרחשה, איך לא, בזמן הגשת הארוחה, מה שגרם בלגן ולכלוך גדול.

