ברשתות החברתיות בסין פורסם ביממה האחרונה תיעוד מעניין, בו נראית טיסה של חברת התעופה הטאיוואנית EVA Air שנקלעה למערבולות אוויר חזקות, וכל מנות האוכל שהוגשו התעופפו בחלל המטוס וטינפו את המעבר.
התקרית התרחשה ביום שבת האחרון בטיסה בין בריסביין באוסטרליה לטאיפיי בטאיוואן. לא היו נפגעים בתקרית אך היא התרחשה, איך לא, בזמן הגשת הארוחה, מה שגרם בלגן ולכלוך גדול.
באופן סוריאליסטי משהו, רק לפני שבוע עלתה חברת התעופה הטייוואנית EVA Air למקום הראשון בפרסי World Airline Awards לשנת 2025, ונבחרה לחברת התעופה הנקייה ביותר בעולם.
הפרס היוקרתי, שניתן על ידי Skytrax, חברת ייעוץ בריטית שמתמחה בבדיקה, דירוג וסקירה של איכות חברות תעופה ושדות תעופה ברחבי העולם, הדגיש את המחויבות של החברה לשמירה על תא הנוסעים נקי ומסודר, מושבים מטופחים ושירותים היגייניים.
בהחלטה להעניק לחברת התעופה את הפרס, הוסבר כי נוסעים של EVA Air יכולים לצפות לחלל מטופח ומסודר, החל ממגשי האוכל והשטיחים ועד לשירותים ותאי האחסון העליונים. כך גם נהלי הניקיון הקפדניים של החברה, המתבצעים לפני כל טיסה, מבטיחים סביבה נוחה והיגיינית, ותשומת לב לפרטים הקטנים.
