טיסה נקלעה למערבולות אוויר חזקות, וכל מנות האוכל שהוגשו התעופפו בחלל המטוס וטינפו את המעבר | התקרית התרחשה ביום שבת האחרון בטיסה בין בריסביין באוסטרליה לטאיפיי בטאיוואן | לא היו נפגעים בתקרית אך היא התרחשה בזמן הגשת הארוחה, מה שגרם בלגן ולכלוך גדול | צפו בתיעוד (תעופה)
אמיר פטאל, סטודנט מסן פרנסיסקו, מציג את הפיתוח החדש שלו שעשוי להיות אף בשורה של ממש עבור הורים רבים: חולצת ה-"Silic", שביכולתה לדחות כתמים ונוזלים באמצעות חלקיקים אותם החדיר לתוך הבד. ותתפלאו: היא אוורירית ולא צוברת זיעה (מעניין,בעולם)