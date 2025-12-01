אטרקציית 'מסעדה תלויה' במדינת קרלה שבהודו נקלעה לתקלה חריגה בסוף השבוע, כאשר משפחה ועובד ששהו במקום נותרו תלויים בגובה של כשלושים ושישה מטרים מעל הקרקע.

מדובר במתחם חדש יחסית, המרים סועדים באמצעות מנוף אל פלטפורמה התלויה באוויר ומציע ארוחה עם תצפית רחבה על הנוף מסביב. האירוע התרחש במהלך חוויה שגרתית שאורכה כחצי שעה. סמוך לשעה שתים עשרה וחמישים וחמש בצהריים נעצרו המנגנונים באופן פתאומי - והפלטפורמה נתקעה בגובה המרבי.

על פי גורמי הכיבוי, התקלה החמורה נגרמה כתוצאה מהשבתה פתאומית של המערכת ההידראולית שאחראית על הרמת המבנה והורדתו.

מאחר שלא היה כל אמצעי להפחתת הגובה באופן עצמאי, המבקרים נותרו כלואים על הפלטפורמה ללא יכולת לרדת. צוותי כיבוי והצלה הוזעקו למקום, והכבאים טיפסו באמצעות חבלים מהקרקע עד לפלטפורמה. לאחר שהגיעו אל הלכודים חיברו אותם בזהירות לרתמות ייעודיות והורידו כל אחד מהם אל הקרקע בבטחה.

במהלך המבצע תועד אחד הכבאים כשהוא מטפס באיטיות לאורך החבלים ומגיע אל בני המשפחה, בעוד עשרות סקרנים צפו בו מהקרקע.

מבצע החילוץ הסתיים בסביבות ארבע וחצי אחר הצהריים, ולא דווח על נפגעים. המשפחה והעובד פונו מהמקום בריאים ושלמים.