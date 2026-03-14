דיווח פסיכי בתקשורת באיראן: הבכיר במשמרות המהפכה נקבר... בלי ראש

העיתון האיראני "פריהכטאן", המזוהה עם המשטר דיווח שגופתו של עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון שחוסל בתקיפה ישראלית, נקברה ללא ראש | שמח'אני נקבר בסוף השבוע בצפון טהרון, 14 ימים לאחר שחוסל (בעולם)

הלוויית עלי שמח'אני

על פי דיווחים של כלי תקשורת המקורבים לממשלת איראן, גופתו של עלי שמח'אני, מזכיר מועצת ההגנה של איראן ויועץ בכיר למנהיג האיראני המחוסל - נקברה ללא ראש.

העיתון הממלכתי "פרח'כטגן", המזוהה עם המשטר, דיווח בשבת כי גופתו של עלי שמח'אני, בכיר בצבא ובביטחון האיראני, "נקברה ללא ראש". שמח'אני חוסל ביום הראשון של מבצע '', במהלך מתקפה על ביתו של עלי ח'אמנאי. במתקפה זו, אשר נחשבת לאחת המכות הקשות ביותר למבנה ההנהגה האיראני, נהרגו גם עלי חמינאי וכמה בכירים נוספים בממשל האיראני.

על פי הדיווח, טקס קבורתו של שמח'אני נערך ביום שבת במקדש אימאמזאדה סאלח בצפון טהרן. גופתו של שמח'אני שכבה שם במשך 14 ימים ולא נקברה. עם זאת, גופתו של חמינאי טרם נקברה, גם לאחר 14 ימים.

גולשים ברשת הגיבו לדיווח בשמחה רבה. גולש כתב: "גופתו של שמח'אני כנראה נמצאה ללא ראש, ידיים או רגליים. ראשו נכרת, כמובן, לא באותו מכשיר שחותך את ידיהם של אנשים עניים בגין גניבה!" כפראפאזה לאכזריותו של הבכיר האיראני המחוסל.

13
בס"ד אז למה לכל השדים והרוחות לא הפציצו את הלווייה?!!! זה מראה את אוזלת החד של השלטון פה.
הצדיק ממדינת סדום
12
ראשו מתגלגל ומגלגל עד מערת המכפלה
יהודי
11
מה עיכוב הלוויה של חמינאי עצמו אומר על מצבו?! כנראה חסרים לו הרבה אברים שצריך לחפש ברחבי איראן...
יוסקה אווזים ב.ע.מ
10
כל הכבוד לצה״ל על פעולה מדויקת שמסירה איום ממשי מעל אזרחי ישראל נחישות כזו היא הדרך היחידה להרתיע את האיראנים ולשמור על ביטחוננו
גבריאל
9
איראן הרשע שלכם מתחיל להירמס מבפנים כל בכיר שמעורר טרור ימצא את סופו
מור
8
נראה שמישהו שם למעלה לימד אותו מה זה המחיר של אכזריות
מישאל
7
אני לא יכול להפסיק לצחוק זה כאילו קיבל חיזוק על קארמה ברוטלית
רמי
6
השיטה של שמח’אני אכזריות לאחרים התוצאה אכזריות חוזרת אליו
שירה
5
טוב, שמח’אני… סוף סוף למישהו הגיע יום רע בדיוק כמו שהוא גרם לאחרים
איתי
4
כל הרשעים מקבלים סוף אבל הוא מקבל את הגרסה המלאה, עם בונוס
הדס

