ארה"ב מציעה פרס כספי גבוה על ראשי השלטון באיראן - כך הגיבו במיליציות

משרד החוץ האמריקני הודיע היום כי הוא מציע פרס של עד 10 מיליון דולר לכל מי שימסור מידע על המנהיג העליון של איראן מוג׳תבא חאמינאי ועוד תשעה בכירים במשטר האיראני | בתגובה, המיליציות הפרו איראניות בעיראק מציעות 115 מיליון דולר בעבור מסירת מידע על מיקומם של הכוחות האמריקניים במדינה (בעולם)

תוכנית המבוקשים של מחלקת המדינה האמריקנית הציעה היום אפשרות לפרס ולשינוי מגורים עבור כל מי שיעביר מידע על בכירי המשטר האיראני. בתוכנית ציינו שמונה אישים בצמרת האיראנית.

במודעה שפרסם שירות הביטחון הדיפלומטי של משרד החוץ האמריקאי מפורט את המבוקשים כמוג'טבה חמינאי, סגן ראש הסגל של אביו שנהרג, עלי אסגר חג'אזי, ובכיר הביטחון עלי לאריג'אני. שמות נוספים ברשימה כוללים את יחיא רחים צפאווי, יועץ צבאי בכיר למנהיג העליון, שר הפנים אסקנדר מומני ושר המודיעין אסמעיל חטיב.

ארבעה תפקידים נוספים מופיעים ללא שמות בכרזה: מזכיר מועצת ההגנה העליונה, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג העליון, המפקד העליון של משמרות המהפכה האסלאמית ויועץ למנהיג העליון של איראן.

על פי המודעה, אנשים אלה הינם "מנהיגים מרכזיים המעורבים בפיקוד ובניהול של ענפים שונים של משמרות המהפכה, שלטענתם אחראים על תכנון, ארגון וביצוע מבצעים ברחבי העולם".

בתגובה לפרס הכספי שהוצע, המיליציות הפרו איראניות בעיראק מציעות 150 מיליון דינר (בערך 115 מיליון דולר) בעבור מסירת מידע על מיקומם של הכוחות האמריקניים במדינה.

1
הבטחה של העירקים שווה בקבוק ערק
יוסי

