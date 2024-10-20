משרד החוץ האמריקני הודיע היום כי הוא מציע פרס של עד 10 מיליון דולר לכל מי שימסור מידע על המנהיג העליון של איראן מוג׳תבא חאמינאי ועוד תשעה בכירים במשטר האיראני | בתגובה, המיליציות הפרו איראניות בעיראק מציעות 115 מיליון דולר בעבור מסירת מידע על מיקומם של הכוחות האמריקניים במדינה (בעולם)
אחת הדרכים הידועות בצבאות המערב בכדי לתפוס
טרוריסטים בכירים היא הצבת פרס כספי על ראשם | שנים רבות פועלת השיטה, הן במישור
הפלילי והן במישור הביטחוני | מי אלה הטרוריסטים ש'מככבים' כיום ברשימות הפרסים של
ישראל והמערב, והאם באמת השיטה הזו אכן פועלת? (צבא)
אחת הדרכים בהן רשויות החוק בארה"ב לוכדות מבוקשים היא באמצעות פרסים כספיים של מיליוני דולרים • זהו סיפורה של נסיכת הקריפטו וההצלחה המטורפת של ההונאה • וגם, הסיסמאות של אנשי שיווק שאמורות להדליק לכם נורות אדומות (מעניין)
הוריו של תלמיד הישיבה אהרון סופר, פרסמו מסר וידאו מוקלט לציבור, ובו הבטיחו להעניק פרס כספי למי שימסור מידע שיסייע באיתורו. אמו של סופר: "אני ממש מבקשת ומתחננת, אם מישהו שמע על אהרון או ראה כל דבר קטן שיפנה למשטרה". האב: המשטרה בודקת את כל האפשרויות, מודים לכל המסייעים" (חדשות)