נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פרסם הבוקר (שלישי) פוסט חריף במיוחד נגד מדינת ישראל, בעקבות עגינה בישראל של אוניית צובר המכילה תבואה משטחים כבושים.

מדובר בפעם השנייה תוך שבועות שאירוע מסוג זה מעורר משבר בין המדינות.

בפוסט שפרסם נשיא אוקראינה, אמר כי מדובר בפעולה לא חוקית "גם לפי החוק הישראלי", ואף איים בסנקציות נגד "ישויות משפטיות ואנשים" המעורבים ברכישת התבואה הגזולה לטענתו.

"בכל מדינה נורמלית", כתב זלנסקי, "רכישת סחורות גנובות היא פעולה שמטילה אחריות משפטית. הדבר חל במיוחד על תבואה שגנבה רוסיה".

זלנסקי תיאר את האירוע: "כלי שיט נוסף הנושא גרגירים כאלה הגיע לנמל בישראל ומתכונן לפרוק את מטענו. זהו אינו – ומשום כך אינו יכול להיות – עסקה לגיטימית. הרשויות הישראליות אינן יכולות שלא לדעת אילו ספינות מגיעות".

עוד כתב זלנסקי: "רוסיה משתלטת באופן שיטתי על תבואה באדמות אוקראיניות הכבושות זמנית ומארגנת את ייצואם דרך אנשים הקשורים לכובשים. תכניות כאלה מפרות את חוקי מדינת ישראל עצמה."

נשיא אוקראינה איים כי "אוקראינה נקטה את כל הצעדים הדרושים באמצעות ערוצים דיפלומטיים כדי למנוע תקריות כאלה. עם זאת, אנו רואים שכלי שיט נוסף כזה לא נעצר. הנחיתי את משרד החוץ של אוקראינה להודיע לכל שותפות מדינתנו על המצב.

על סמך מידע משירותי המודיעין שלנו, אוקראינה מכינה חבילת סנקציות רלוונטית שתכסה הן את אלה המובילים ישירות את הגרגירים האלה והן את האנשים והישויות המשפטיות המנסים להרוויח מתכנית פלילית זו. אנו גם נתאם עם שותפים אירופיים כדי להבטיח שהאנשים הרלוונטיים ייכללו במשטרי הסנקציות האירופיים."

כזכור, רק לאחרונה אונייה רוסית נושאת דגן עגנה בישראל, הדבר גרר משבר דיפלומטי בין ירושלים לקייב, כך לפי פוסט שפרסם שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה.

"הפניתי גם תשומת לב לספינה רוסית הנושאת דגן שגונבו מאוקראינה, שאושרה לעגון באחד מנמלי ישראל. הדגשתי כי ייצוא בלתי חוקי של תוצרת חקלאית גנובה מאוקראינה הוא חלק ממאמץ המלחמה הרחב יותר של רוסיה. מסחר בלתי חוקי כזה בסחורות גנובות אסור לאפשר", תיאר שר החוץ האוקראיני בפוסט לפני כמה שבועות.

המדובר כאמור בתבואה שצמחה באחד ממחוזותיה הכבושים של אוקראינה על ידי רוסיה, אזורים אותם היא מכירה כאוקראינים ואת התבואה הצומחת שם - כגנובה.

לפי הערכות שפורסמו ב'רויטרס', מתחילת המלחמה "גנבה" רוסיה כ-15 מיליון טון תבואה מאזורים שנכבשו על ידה מתחילת המלחמה.