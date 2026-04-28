כיכר השבת
עיניים לצה"ל

גיהנום מהשמיים: תיעוד מצמרר של רחפן FPV אוקראיני משמיד קבוצת חיילים 

איום הרחפנים הפך לאתגר עולמי בשדה הקרב המודרני, בעוד צה"ל מוצא עצמו במרוץ חימוש טכנולוגי מורכב מול ה"שתיקה" הקטלנית של המל"טים המתאבדים - התיעודים המזעזעים ביותר מגיעים מחזית אוקראינה-רוסיה, שם שניות בודדות מפרידות בין חיים למוות (חדשות בעולם)

תיעוד חדש שהופץ בימים האחרונים חושף את האכזריות הבלתי נתפסת של מלחמת הרחפנים. בסרטון, שצולם בזמן אמת, נראית קבוצה של יותר מ-12 חיילים רוסים נכנסת למבנה בחיפוש אחר מחסה. הם לא ידעו שמעליהם חג "טורף" קטן וזול, רחפן FPV אוקראיני שהמתין לרגע הנכון.

שניות ספורות לאחר שהחייל האחרון נכנס לבניין, הרחפן צלל פנימה בעוצמה. התיעוד מראה את הפגיעה המדויקת במבנה, רגעים בלבד לאחר תנועת הכוחות פנימה, מה שהפך את המבנה למלכודת מוות עבור ה"פולשים".

הטכנולוגיה שנראית בסרטונים מאוקראינה כבר זולגת לחזית הצפונית של ישראל. בעוד צה"ל מתמודד עם פיתוחים כמו רחפני סיב אופטי בלבנון כאלו שאינם משדרים אותות רדיו ועל כן חסינים בפני מערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) התיעודים מאוקראינה משמשים השראה קטלנית לארגוני טרור כמו חיזבאללה.

חיזבאללה פוגע בטנק באמצעות רחפני ה-FPV

המומחים מצביעים על כך שבעוד המערכות הישראליות כמו "מעיל רוח" ו"כלובי הגנה" מנסות לתת מענה, שדה הקרב מוכיח שוב ושוב כי חוט זכוכית דק או רחפן זול יכולים לאתגר את מערכות ההגנה היקרות והמתקדמות בעולם. התיעוד האחרון מאוקראינה הוא תזכורת כואבת לכך שבמלחמה המודרנית, מי שלא שולט בשמיים פגיע בכל רגע נתון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מדהים והקבה יצילנו ומצלינו מידם
אלי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר