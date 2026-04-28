תיעוד חדש שהופץ בימים האחרונים חושף את האכזריות הבלתי נתפסת של מלחמת הרחפנים. בסרטון, שצולם בזמן אמת, נראית קבוצה של יותר מ-12 חיילים רוסים נכנסת למבנה בחיפוש אחר מחסה. הם לא ידעו שמעליהם חג "טורף" קטן וזול, רחפן FPV אוקראיני שהמתין לרגע הנכון.

שניות ספורות לאחר שהחייל האחרון נכנס לבניין, הרחפן צלל פנימה בעוצמה. התיעוד מראה את הפגיעה המדויקת במבנה, רגעים בלבד לאחר תנועת הכוחות פנימה, מה שהפך את המבנה למלכודת מוות עבור ה"פולשים".

חיזבאללה פוגע בטנק באמצעות רחפני ה-FPV

המומחים מצביעים על כך שבעוד המערכות הישראליות כמו "מעיל רוח" ו"כלובי הגנה" מנסות לתת מענה, שדה הקרב מוכיח שוב ושוב כי חוט זכוכית דק או רחפן זול יכולים לאתגר את מערכות ההגנה היקרות והמתקדמות בעולם. התיעוד האחרון מאוקראינה הוא תזכורת כואבת לכך שבמלחמה המודרנית, מי שלא שולט בשמיים פגיע בכל רגע נתון.