כוחות צבא בריטיים, בשיתוף פעולה עם פקידי הסוכנות הלאומית לפשע, השתלטו בשעות המוקדמות של יום ראשון על מכלית הנפט הרוסית "סמירטוס" בתעלת למאנש, כך לפי פרסום של משרד ההגנה המלכותי.

המכלית, שהפליגה תחת דגל קמרון, תעוכב ותישאר תחת מעקב הדוק מול החוף הדרומי של אנגליה, בזמן שהרשויות ממשיכות בניהול החקירה.

המבצע המורכב, שבוצע בתיאום עם צרפת, כלל לוחמי קומנדו מהיחידה הימית המלכותית אשר השתלשלו ממסוקי צ'ינוק, לצד סיוע של כלי טיס נוספים, פריגטה וספינה ייעודית לשליית מוקשים. מדובר בפעם הראשונה שבה בריטניה מובילה באופן עצמאי מבצע צבאי שמטרתו לפגוע בהכנסות הנפט של מוסקבה.

ראש הממשלה הבריטי, קיר סטארמר, התייחס לאירוע וכתב כי "המבצע המוצלח הזה מנחית מכה נוספת על רוסיה ומזכיר לאלו שמלבים את המלחמה של פוטין באוקראינה שלא נרשה להם להתחבא". עד כה הטילה הממשלה הבריטית סנקציות על קרוב ל-600 כלי שיט השייכים לצי הספינות הרוסי.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הביע את תודתו על עיכוב המכלית והדגיש כי "אירופה זקוקה בדחיפות לנקוט צעדים חקיקתיים כדי לאפשר לא רק את עיכוב המכליות והגבלות על משלוחי נפט, אלא גם את החרמת הנפט שהן נושאות. זה בהחלט יעזור לקרב את השלום". שגרירות רוסיה בלונדון לא מסרה תגובה.

סטארמר, המתמודד עם אתגר אפשרי למנהיגותו ואשר איבד לאחרונה את שר ההגנה שלו בשל מחלוקת תקציבית, העניק את האישור המבצעי לפעולות אלו כבר בחודש מרץ. עם זאת, ניתוח נתונים מראה כי ההחלטה לא השפיעה עד כה על כמות הספינות הרוסיות שעברו במים הטריטוריאליים של המדינה.

צפו בתיעוד שפרסם מוקדם יותר משרד ההגנה הבריטי.