תקיפת האם החרדית בביתה: השופט נחרד כששמע את הפרטים המבעיתים

בית המשפט הפלילי במחוז קינגס שבברוקלין קיבל החלטה משמעותית בפרשה שזעזעה את הקהילה החב"דית בשכונת קראון הייטס: התוקף שפרץ לבית משפחה חרדית בשבוע שעבר והתנפל על האם בעודה עם תינוקה, יישאר במעצר מלא עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, ללא כל אפשרות לשחרור בערבות. כך דווח באתר קראון הייטס אינפו.

החשוד, בן 56, התייצב בפני השופט לאחר שחבר מושבעים גדול החליט להעלות את רף ההאשמות נגדו באופן משמעותי. חבר המושבעים איחד מספר תיקים ואירועים שונים שנחקרו נגדו לכדי כתב אישום אחד מקיף, והוסיף אישומים חמורים נוספים לאלו שהופנו נגדו בעת מעצרו הראשוני.

במהלך הדיון המשפטי, השופט הביע עמדה נחרצת בנוגע לחומרת האירוע ולמסוכנותו של הנאשם. בשלב ראשון, קבע השופט סכום עתק של כמיליון וחצי דולר כערבות לשחרורו של החשוד. ואולם, ככל שהעמיק הדיון בפרטי המקרה ובתיקו הפלילי, הגיע השופט למסקנה כי גובה הערבות אינו מספק ואינו משקף את גודל הסכנה לציבור.

משכך, החליט השופט לבטל כליל את האפשרות לשחרור בערבות והורה כי הנאשם יישאר מאחורי סורג ובריח. הנאשם, מצידו, מוחזק כעת במעצר וממשיך לטעון כי הוא אינו אשם בעבירות המיוחסות לו.

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עבר פלילי מדאיג במיוחד

בדיקה של היסטוריית המעצרים נגד התוקף מעלה תמונה מדאיגה במיוחד על דמותו. על פי דיווחים שפורסמו בניו יורק פוסט, עברו הפלילי של ג'ונס מתפרס על פני עשרות שנים. כבר באוגוסט 1993 הוא נעצר על ידי כוחות המשטרה בחשד לביצוע מעשה רצח באזור שכונת קראון הייטס.

התחזה לעובד חברת חשמל

האירוע הנוכחי, שהוביל לכתב האישום החמור, התרחש מוקדם יותר החודש והציף חששות כבדים בקרב תושבי השכונה. הנאשם הגיע לבית המשפחה כשהוא עוטה מסיכה על פניו ולובש מעיל המדמה מדים של חברת חשמל מקומית. הוא צלצל בפעמון החכם של הבית, בעוד אב המשפחה, ששהה באותו זמן במרחק של מספר רחובות מהמקום, צפה במתרחש דרך מצלמת האבטחה בטלפון הנייד שלו והורה לאיש לעזוב את המקום מייד.

אלא שהפורץ לא נענה לבקשה. במקום לעזוב את השטח, פרץ בכוח אל תוך הבית כשהוא חמוש באקדח והחל להתקיף באלימות את בני המשפחה ששהו בתוכו. אב המשפחה, שהיה עדיין מחובר לשמע של מצלמת האבטחה, שמע את זעקות השבר של בני משפחתו מהמכשיר הנייד, ומיהר בריצה מהירה בחזרה לביתו כדי להגן עליהם.

כשהגיע לבית, ניצב האב באומץ לב מול הפורץ החמוש, תקף אותו ואף הצליח לפרוק אותו מנשקו ולגרום לו לאבד את הכרתו מרוב עוצמת המאבק. בני המשפחה ניצלו את רגעי העילפון של התוקף, נמלטו במהירות מחוץ למבנה כדי למצוא מחסה בטוח, והזעיקו מיידית את כוחות המשטרה.

למרות הגעה מהירה של ניידות המשטרה לזירה, התוקף חזר להכרתו כעבור זמן קצר, והצליח להשיב לידיו את נשקו ואת הרכוש שגנב, ונמלט מהמקום לפני שהשוטרים הספיקו לתפוס אותו. מצלמות אבטחה הפזורות ברחוב תיעדו אותו נמלט כשהוא זוב דם באזור ראשו, ומעילו הזוהר מוכתם כולו בדם בעקבות המאבק הפיזי עם בעל הבית.

מרדף דרמטי של השומרים

במקביל לדיווח למשטרה, פנתה אם המשפחה גם למוקד ארגון השומרים המקומי בקראון הייטס. במהלך מנוסתו הבהולה של הפורץ, הוא לקח עימו מכשיר טלפון נייד השייך לבני המשפחה – דבר שאפשר למתנדבי השומרים לבצע איכון בזמן אמת של מסלול בריחתו.

האיכון הוביל את המתנדבים לאזור שכונות איסט ניו יורק ובראונזוויל בברוקלין, שם החלו בסריקות נרחבות ברחובות. מתנדב ערני במיוחד של הארגון זיהה את התוקף בעת שזה ניסה להסוות את עקבותיו, פשט את מעיל חברת החשמל והחליף את מרבית בגדיו.

בעוד מתנדב אחד עוקב בצורה סמויה אחר החשוד, פנה מתנדב נוסף לשני שוטרים שהיו בסמוך, והכווין אותם אל החשוד שנעצר במקום ונאזק. בחיפוש מהיר שנערך על גופו של הנאשם נתפסו האקדח ששימש לתקיפה והרכוש הגנוב, כאשר סימני החבלות והפציעות שמתחת לכובעו העידו על המאבק הקשה שניהל בתוך הבית.