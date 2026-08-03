הכיפה ניצחה: האב נלחם על חינוך חילוני - והפסיד

קרב משפטי קשה על נפשו וחינוכו של ילד בן שש הסתיים בהכרעה דרמטית בבית המשפט למשפחה בחדרה. השופטת עינת גלעד משולם קבעה כי הילד, הסובל מעיכוב התפתחותי, יחל את שנת הלימודים במוסד ממלכתי-דתי - זאת למרות התנגדותו הנחרצת של האב החילוני ובניגוד לרצונו המפורש.

הפסיקה, שפורסמה לראשונה באתר פסקדין, מציתה מחדש את הדיון הסוער על גבולות הסמכות ההורית, זהות יהודית וזכויות הילד במשפחות מעורבות. במרכז המחלוקת עומד ילד בן 7 המוכר למערכת החינוך בשל עיכובו ההתפתחותי, כאשר הוריו המגורשים חלוקים באופן יסודי על דרכו החינוכית.

מאבק על זהות: בין חילוניות למסורת

לקראת העלייה הקריטית לכיתה א', פרץ סכסוך עז בין האם הדתייה לבין האב החילוני. האם, שאינה ניידת ומתגוררת במרחק של כ-200 מטרים בלבד מבית הספר הממלכתי-דתי, טענה כי המוסד קרוב, נגיש ומהווה את סביבתו הטבעית של הילד. לדבריה, הילד מרגיש שייך ומתרגש לקראת לימודיו שם לצד חבריו.

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מנגד, האב נלחם בכל כוחו למנוע את המהלך. הוא טען כי יש לשמור על המסגרת החילונית שבה החל הילד את דרכו, והזהיר מפני תחושת ניכור הורי או חריגות מצד הבן שאינו חובש כיפה או לובש ציצית באופן קבוע. לטענתו, המעבר למוסד דתי עלול לפגוע בזהותו של הילד ולהרחיקו ממנו.

המומחים קבעו: הילד בחר בדרך המסורת

למרות זעקת האב, מערכת גורמי המקצוע הציגה עמדה חדה וברורה. עובדת סוציאלית ואפוטרופוסית לדין שמונתה לשמש כפיו של הקטין חשפו כי הילד עצמו מביע התרגשות עצומה לקראת בית הספר הדתי. יתרה מכך, הילד הביע סלידה מסוימת מהמוסד החילוני לאחר שחווה שם אירועים קשים.

השופטת גלעד משולם אימצה את ההמלצות המקצועיות בשתי ידיים. בפסיקתה הדגישה כי "מדובר בקטין שיודע להביע את רגשותיו ומחשבותיו", וכי רצונו האמיתי עולה בקנה אחד עם טובתו העליונה. בתגובה לחששות האב מפני חריגות דתית, ציינה השופטת על בסיס דוחות הרווחה כי הילד "מכיל בתוכו גם אורח חיים חילוני וגם אורח חיים מסורתי-דתי".