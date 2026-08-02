9.7 מיליון פיצויים: מחדל ענק בניתוח - הותיר את היזם משותק

פסק דין דרמטי ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר בית חולים אסותא תל אביב חויב לשלם פיצויים בסך 9,768,231 שקל ליזם נדל"ן שנפגע באורח קשה במהלך ניתוח גב אלקטיבי. השופטת אירית קלמן ברום קבעה בפסק דין מנומק כי מדובר ב"מקרה קשה ומצער ביותר", שבו תקלה חמורה במהלך הניתוח הותירה את התובע משותק בפלג גופו התחתון וללא שליטה על הסוגרים.

האירוע הטרגי התרחש לפני כחמש שנים, כאשר התובע, יזם נדל"ן פעיל ומצליח, פנה לבית החולים בשל כאבי גב כרוניים שנבעו מפריצת דיסק. הניתוח שתוכנן היה מסוג דיסקטומיה וקיבוע עמוד שדרה - הליך אלקטיבי שנועד לשפר את איכות חייו ולהקל על הכאבים. אולם במהלך הניתוח אירע מה שלא היה צריך לקרות: כך צוין בפסק הדין, "נשברה ידית מכשיר 'אימפקטור'", מה שגרם לפגיעה אנושה בחוט השדרה.

התוצאה הייתה הרסנית. התובע, שהגיע לבית החולים כאדם עצמאי ותוסס, יצא ממנו עם שיתוק מוחלט בפלג גופו התחתון, אובדן שליטה על הסוגרים, כאבים נוירופתיים קשים, הפרעות שינה וזיהומים חוזרים. חייו השתנו מקצה לקצה - מיזם מצליח הוא הפך לאדם התלוי לחלוטין בזולת לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

קו הגנה "טורפני" של בית החולים

במהלך ההליך המשפטי הממושך, התובע טען כי בית החולים ניהל נגדו קו הגנה "טורפני" וניסה להתיש אותו. מנגד, אסותא והמבטחת טענו כי התובע סבל ממחלת גב קודמת וכי יש לפצות אך ורק בגין ההחמרה שנגרמה כתוצאה מהניתוח, ולא בגין כל המצב הרפואי.

השופטת קלמן ברום דחתה את עיקר טענות ההגנה. בפסק הדין נקבע כי גריעת כושר ההשתכרות של התובע עומדת על 70%, ונפסקו לו 800 אלף שקל בגין כאב וסבל. הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי משפט מטילים אחריות כבדה על מוסדות רפואיים שהתרשלו בטיפולם, כפי שדווח בכיכר השבת על רופא שיניים שחויב ב-150 אלף שקל בגין רשלנות.

יצוין כי לא בכל מקרה של תוצאה רפואית קשה נקבעת רשלנות. כך למשל, כפי שפורסם בכיכר, תביעה נגד המרכז הרפואי מעיני הישועה נדחתה לאחר שבית המשפט קבע כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי.

הפיצוי הסופי

סכום הפיצוי הכולל שנפסק עומד על 9,768,231 שקל לפני ניכויים. לאחר ניכוי 600 אלף שקל שכבר שולמו לתובע ותגמולי ביטוח לאומי בסך כ-2.89 מיליון שקל, חויבו הנתבעות לשלם את יתרת הפיצויים בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט מלאות.

פסק הדין מדגיש את חומרת האחריות המוטלת על מוסדות רפואיים בביצוע ניתוחים, במיוחד כאלה אלקטיביים שנועדו לשפר את איכות החיים. כאשר ניתוח שכזה מסתיים בקטסטרופה רפואית, בתי המשפט נוקטים קו נחרץ ומחייבים פיצויים משמעתיים שמשקפים את חומרת הנזק שנגרם.

המקרה מצטרף לרשימה ארוכה של תביעות רשלנות רפואית שמגיעות לכותרות, ומזכיר את החשיבות של בדיקה יסודית לפני כל הליך רפואי, גם אם הוא נחשב שגרתי.