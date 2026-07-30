פגשתי פעם יהודי ואמר לי כך: אני לא משקיע יותר בחופשות. אני נוסע, משלם כסף, משקיע זמן, ובסוף אני רק מתחרט על הזמן ועל הכסף. כל טיול זה קורה בדיוק באותו הדבר.

בסוף יש לי רק עצבים. הילדים משתוללים, אין משמעת, פתאום אני רואה את הילדים איך הם לא יודעים להגיד תודה, אלא רק מתלוננים שחם, שמשעמם, שזה לא טעים ושמגיע להם הכל על מגש של כסף, ועל כל שטות קטנה מאחור הם פותחים מלחמה. וגם עם אשתי אני לא יודע מה קורה, אבל פתאום כל מילה שלה נאמרת בקוצר רוח, כל החלטה קטנה הופכת לוויכוח מר, ותמיד בסוף אנחנו רבים יחד בטיולים. כסף לא חסר לי לטייל בכל העולם, אבל למה לטייל? אם בסוף יש לי רק צער ועוגמת נפש מזה?

אני אדם ביקורתי כלפי עצמי. ולא יודע מה, משום מה, כאשר אני בחופש עם הילדים או עם אשתי, אולי בגלל שאני איתם הרבה, אני פתאום רואה ומסתכל על הילדים: איך הם מתנהגים, ואיך הם צועקים, ואיך הם מדברים, במקום לזרום, לשמוח ולהחליק. ואני לא יכול לשתוק, ואני מעיר, ולפעמים אף בחוזקה, וככה הגלגל ממשיך.

התחלתי להסביר לו שהוא ממש לא היחיד: שזה קורה ללא מעט אנשים בגלל מצב התודעה שלא יצא לחופשה. והסברתי לו בדיוק איך זה קורה ולמה זה קורה:

המזוודה שאף אחד לא שוקל בשדה התעופה

אנחנו שוברים את הראש איזה מזוודה לקחת, שוקלים כל תיק בחרדה פן נחרוג ממשקל היתר, ומוודאים שלא שכחנו שום דבר בבית. אבל יש מזוודה אחת שאנחנו מעמיסים איתנו לטיסה בלי לשקול אותה בכלל, והיא המזוודה הרגשית.

אנחנו אורזים לתוכה את כל הלחצים, הביקורת העצמית, השחיקה מהשוטף והציפיות המוגזמות, ועולים איתה למטוס כאילו כלום. ואז מתפלאים למה כשאנחנו נוחתים בשוויץ, הדבר הראשון שאנחנו פותחים זו לא המזוודה עם הבגדים, אלא את מטעני החיכוך הרגשיים שלנו.

הלב של העניין: התודעה שנשארה בגלות

חופשה היא בעצם צורך של הנפש להחליף מצב מסוים במצב אחר כדי להגיע למצב של שחרור ורוגע.

אבל אם רק הגוף מחליף מצב, אבל התודעה שלנו השלילית לא משנה מצב, שזה אומר המחשבות השליליות, הביקורתיות, לדעת לזרום עם דברים בחיים, לשמוח במה שיש ולהסתכל חיובי, אז גם בחופש, אולי הגוף שלנו יראה הרים מושלגים בשוויץ, אבל הנפש שלנו תהיה באותו מצב שהוא היה בבית.

וכאשר מדובר באדם ביקורתי הקושי הזה מתעצם פי כמה וכמה. העובדה שהתודעה לא משתנה ונשארת תקועה באותם הרגלים הופכת את החופשה למשוואה בלתי אפשרית.

ואז, שום מצב אחר שהוא יהיה הכי יפה והכי טוב שיש, האדם ימצא מה שרע, מה שלא יפה, יחפש את הרע, יריב עם הילדים ועם בני הזוג. אמרתי לאותו יהודי: אתה יודע למה קשה לך עם טיולים עם הילדים ועם אשתך? כי הגוף שלך יוצא לטיול, אבל מצב התודעה שלך נשאר אותו דבר!

אני שומע מאנשים לא מעטים שדווקא החופש עם הילדים ועם בני הזוג הוא זמן מועד לפורענות ביניהם. זה זמן של טריגרים למריבות, כעס ועצבים. והסיבה היא אחת ויחידה: שמצב התודעה שלהם לא משתנה בחופשה, כי הם לא עבדו על מצב התודעה שלהם בבית להסתכל חיובי, להתגבר על כעס, לא להיות ביקורתי וכו'.

אז כאשר הם בטיול והם נמצאים הרבה ביחד, מצב התודעה מפוצץ בטריגרים יגרום לפיצוץ בטיולים. ומה שקורה בסוף בטיולים זה כעס, עצבים, צעקות, מריבות ומה לא.

כשאנחנו מנתחים את זה לעומק, הפסיכולוגיה מוכיחה כמה היית מדויק. מעבר לעניין התודעה, פועלים כאן שני כוחות נסתרים.

הראשון הוא עומס קוגניטיבי טוטאלי שבו בבית אנחנו רגילים לשגרה מובנית ובחופשה המוח שלנו קורס תחת אינספור החלטות קטנות מרגע לרגע מה שגורם מיד לדלדול מאגרי הסבלנות ולהתפרצות על כל שטות.

השני השלכה פסיכולוגית: שבה המשקל הכבד של הביקורת העצמית שאנחנו סוחבים לא מצליח להישאר בפנים, ותחת לחץ הטיול אנחנו משליכים את הביקורת הזו החוצה אל הילדים ואל בן הזוג ומוצאים מיד על מה לכעוס.