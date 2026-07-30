בית המשפט הפדרלי בברוקלין גזר השבוע עונש מאסר בפועל של שישה חודשים ושבוע ימים על דן סוהיל, תושב ניו ג'רזי בן 36, אשר הודה והורשע בגרימת נזק מכוון לרכוש דתי. האירוע החמור התרחש בתחילת השנה, כאשר סוהיל נכנס עם רכבו בעוצמה חמש פעמים ברציפות אל תוך פתח מרכז חב"ד העולמי – 770 שאיסטרן פארקוויי בברוקלין.

מכיוון שהנאשם שהה במעצר מאז האירוע, תקופת המאסר שנפסקה חופפת כמעט לחלוטין את הזמן שכבר ריצה, והוא צפוי להשתחרר לחופשי בעוד כשבוע בלבד. בנוסף לעונש המאסר, פסק השופט כי על הנאשם לשלם פיצויים בסך 20,000 דולר בגין הנזקים הכבדים שנגרמו למבנה.

התנגשות חוזרת ביום מיוחד לחסידות

האירוע התרחש ב-28 בינואר האחרון, בעיצומו של יום י"וד שבט – יום מצויין בחסידות חב"ד המציין 75 שנה לקבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. בזמן שבניין ה-770 היה הומה מתפללים, מבקרים ואורחים רבים שהגיעו לציין את היום המיוחד, הגיח סוהיל עם רכבו והתנגש שוב ושוב – חמש פעמים ברציפות – בדלת הכניסה הצדדית של הבניין.

מעצמת המכות נתלשה הדלת ממקומה ונקודת הכניסה ספגה הרס רב, לצד נזק כבד שנגרם לחזית הרכב הפוגע. בנס גדול, ובחסדי שמים, לא היו נפגעים בגוף במהלך האירוע, אך התקרית עוררה בהלה רבה והזניקה למקום כוחות משטרה גדולים. שוטרי משטרת ניו יורק שהיו נוכחים באזור לצורך אבטחת האירועים הצליחו לעצור את הנהג במקום.

מחלוקת על המניע: שנאה או מצוקה נפשית?

בשאלת המניע לאקט החמור נרשמה מחלוקת בין התביעה הפדרלית לבין סנגוריו של הנאשם. התביעה הפדרלית דרשה לגזור על הנאשם עונש מאסר ממושך ומשמעותי הרבה יותר, תוך שהיא מציגה את העונש כצעד הרתעתי הכרחי אל מול הגל הגואה של גילויי אנטישמיות ותקריות שטנה המופנות כנגד מוסדות ואישים יהודיים ברחבי ארצות הברית.

מנגד, סנגוריו של סוהיל טענו כי לא מדובר באירוע של שנאה, אלא בזעקה לעזרה על רקע מצוקה נפשית קשה. לדבריהם, הנאשם סבל מדיכאון ומפוסט-טראומה כתוצאה מילדות מורכבת, וכי בעבר אף השתתף בתוכניות של חב"ד ואף זכה לקבלת פנים חמה וקרובה מתלמידי הישיבה במקום.

"סיפור עצוב" – השופט דחה את דרישת התביעה

השופט הפדרלי אריק ויטליאנו החליט לדחות את עמדת התביעה ולא להחמיר בעונשו של הנאשם. בהכרעת הדין ציין השופט כי אף שבשעות הראשונות לאחר התקרית התעורר חשש כבד כי מדובר באירוע על רקע אנטישמי – מה שהוביל לחקירה מקיפה ונרחבת של רשויות החוק – הבדיקות הפסיכיאטריות והערכות המומחים שהוגשו לבית המשפט הוכיחו כי מצבו המנטלי והנפשי הירוד של סוהיל הוא ששיחק תפקיד מרכזי בביצוע המעשה.

השופט הגדיר את הפרשה כולו כ"סיפור עצוב", והבהיר כי בית המשפט מתמקד בסעיפי האישום שבהם הודה הנאשם ובנסיבותיו האישיות. בשל כך הסתפק בתקופת המאסר הקצרה שתאפשר את שחרורו המיידי כמעט של הנאשם, תוך הטלת חובת פיצוי כספי כבד בגין הנזקים שנגרמו למבנה ההיסטורי.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה בה מרכז חב"ד העולמי בברוקלין נמצא במוקד אירועי ביטחון מדאיגים. רק לפני מספר חודשים נעצר חשוד שהסתובב עם סכין מצ'טה גדולה מול המרכז הענק של החסידות, ובעבר נרשמו מקרים נוספים של ניסיונות פגיעה במקום.