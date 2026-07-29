כיכר השבת
האם הקנאים יצליחו לטרפד?

שמחה היסטורית בחסידות; האדמו"ר יחגוג לראשונה בר מצווה לנכדו במיקום מפתיע 

בחסידות רחמסטריווקא נערכים בהתרגשות עצומה לשמחה היסטורית ראשונה בצאצאי האדמו"ר, שצפויה להביא אלפים מכל קצווי תבל | השמחה הגדולה תיערך בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב, על אף החשש מטרפוד של גורמים קנאיים | כל הפרטים על השמחה הגדולה (חסידים)

האדמו"רים מקרלין ורחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)

בחצר הקודש רחמסטריווקא מתכוננים בהתרגשות רבה לקראת שמחת בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר, בן לחתנו הרב שמואל אבא טווערסקי, שתתקיים ביום ראשון פרשת כי תבוא, י"א אלול הקרוב.

מדובר בשמחה היסטורית ומיוחדת בחסידות, שכן זו הפעם הראשונה שבה האדמו"ר יכניס אחד מצאצאיו לעול התורה והמצוות. לאדמו"ר שתי בנות הנשואות לחתניו הרב שמואל אבא טווערסקי והרב דוד יצחק יעקב בידרמן, וזוהי שמחת בר המצווה הראשונה בקרב צאצאיו.

לרגל השמחה הגדולה, אליה צפויים להגיע אלפי חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ והעולם, חיפשו עסקני החסידות מקום רחב ידיים שיוכל להכיל את ההמון. בימים האחרונים סוכם כי השמחה המרוממת תיערך בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב.

החלטה זו מעוררת עניין רב בציבור החסידי, שכן עריכת האירוע במתחם זה בגבעת זאב נתפסת כצעד משמעותי, בפרט על רקע מחאות של גורמים במגזר הקנאי. כזכור, גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השיא בעבר פעמיים מצאצאיו בהיכל זה, זאת למרות לחצים כבדים שהופעלו מצידם של אותם גורמים.

כעת נושאים בחסידות עיניים לקראת הימים הבאים, כדי לראות האם השמחה תצא לפועל כמתוכנן בהיכל המדובר כפי שקבעו העסקנים.

בר מצווההאדמו"ר מרחמסטריווקאהאדמו"ר מקרלין סטולין

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