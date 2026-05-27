הרבי מקארלין בשמחת בית תולדות אברהם יצחק ( צילום: שוקי לרר )

סערה פנימית חסרת תקדים מסעירה ביממה האחרונה את השכונות החרדיות בירושלים סביב שמחת הנישואין בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, כאשר קבוצות קיצוניות מוצאות את עצמן שוב חסרות אונים אל מול צעדים אמיצים של גדולי האדמו"רים, והבוקר זה כבר חצה את כל הקווים האדומים והפך לדרמה פלילית בתוך מעון הקודש.

הערב (רביעי) תתקיים שמחת החתונה הגדולה של נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו הרה"צ רבי ישראל קאהן, עם החתן נכד הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים. עקב מצוקת מקום קשה וצפיפות קיצונית בהיכל החסידות במאה שערים, קיבלו עסקני החסידות באישור האדמו"ר, החלטה להעתיק את השמחה כולה להיכל המפואר של חסידות קרלין סטולין בשכונת 'גבעת זאב'.

כדי להבין את עומק הסערה הנוכחית, צריך לחזור אחורה בזמן. זוהי אינה הפעם הראשונה שבה האדמו"ר בוחר לקיים את שמחת צאצאיו דווקא בקרלין. הפעם הקודמת נרשמה בעיצומה של מלחמת "שאגת הארי". צפירת הרגעה בחסידות גור • האזינו להודעה של בן האדמו"ר, רבי נחמיה חיים רוזנבוים | 15:51 באותם ימים, עקב המצב הביטחוני המתוח, בוטל ברגע האחרון האודיטוריום הענק בעיר ביתר עילית שבו הייתה אמורה החתונה להתקיים. האדמו"ר מקרלין סטולין, בצעד אצילי יוצא דופן, העניק את היכל בית מדרשו הענק בגבעת זאב, המאובזר במרחב מוגן גדול לטובת לילה של שמחה עבור חסידי תולדות אברהם יצחק. באותה חתונה היסטורית נחגגה השמחה ברוב פאר והדר, כאשר בשיא האירוע הופיע האדמו"ר מקרלין בכבודו ובעצמו כדי להשתתף בשמחה והתקבל בכבוד מלכים ואף פצח במחול נלהב עם החתן והמחותנים. המחווה הזו, והקשר החם בין החצרות, סימנו קו אדום עבור הקנאים בירושלים, המנהלים מזה שנים מלחמת חורמה נגד חסידות קרלין בשל עמדותיה הציבוריות הברורות.

כעת, כשהאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק החליט לצעוד שוב באותו נתיב ולהעתיק את החתונה הערב לגבעת זאב, הקיצונים איבדו את העשתונות. הבוקר הם הציפו את חוצות ירושלים בפשקווילים שקריים לפיהם "משלחת" מטעמם התקבלה במעון האדמו"ר. אלא של'כיכר השבת' נודעו כעת הפרטים המלאים והמטלטלים מאחורי מה שהתרחש באמת מאחורי הדלתיים הסגורות – סדרה של פריצות, התחזיות ואלימות מילולית קשה כלפי האדמו"ר.

התרמית של מחלל הקברים באישון ליל

הדרמה הראשונה התחוללה ביום ראשון בבוקר. האדמו"ר קיבל קהל לעת רצון מיוחדת, שנועדה אך ורק עבור מאות החסידים שהגיעו מעבר לים להסתופף בצילו בימי חג השבועות וימי השמחה.

לפתע, ניצל את הפרצה הקנאי הירושלמי המוכר והקיצוני, משה איראם, מי ששמו עלה לכותרות בעבר באופן מחפיר כאשר חילל את קברו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זי"ע, ועוד דברים מחרידים בציבור החרדי, ואף ישב בכלא לתקופת זמן. איראם ניגש לגבאי התורן, שלא זיהה את פניו, וטען בבהילות כי יש לו "הזכרה דחופה ביותר" שעליו להעביר לרבי באופן אישי.

הגבאי בתמימותו הכניס אותו אל הקודש פנימה. ברגע וכף רגלו דרכה בחדר, החל איראם לחולל מהומת אלוהים, תוך שהוא צועק בביטול ובחוצפה נוראית ברוטאלית הישר על האדמו"ר. הגבאים המבוהלים זינקו עליו והדפו אותו מיד אל מחוץ לבניין. "היה פה נס גלוי", שחזרו הגבאים בחרדה שעות לאחר מכן. "עוד שנייה היינו צריכים לברך 'הגומל'. מדובר באדם לא צפוי שהיה מסוגל, חלילה, להרים יד פיזית על הרבי".

מהארכיון: הקנאי משה איראם בבית המשפט ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

מארב ה"לגיטימי" בערב: ספר, הזמנה וחתן בר מצווה

אך בכך לא תם מסע הטרור של הקנאים. בשעות הערב הגו הקיצוניים מארב מתוחכם בהרבה. אל פתח הבית הגיעו שלושה אנשים, כשהם מציגים חזות לגיטימית ותמימה לחלוטין: אחד החזיק הזמנה לחתונה שברצונו להגיש, השני החזיק ספר תורני חדש שחיבר ומבקש להראות לאדמו"ר, והשלישי ליווה ילד קטן, חתן בר מצווה, כביכול כדי לקבל את ברכת הרבי.

הגבאים, שביקשו לנהוג באנושיות, הכניסו את חתן בר המצווה ואת שלושת המלווים. כעבור דקה, כשיצא הילד מהחדר כשהברכה בידו, נחשף הפרצוף האמיתי. שלושת המחוצפים שנותרו בחדר החלו לצרוח בטונים צורמים על כך שהחסידות "מעזה לעשות חתונה בקרלין".

האדמו"ר, בעדינותו המפורסמת, שמר על קור רוח מדהים וניסה לענות להם בניחותא ובדרכי שלום. הרבי הסביר להם את האמת העובדתית, שההסכם והזמנת האולם בקרלין נסגרו עוד בעיצומה של המלחמה, כאשר חוסר הוודאות היה בשיאו ולא ידעו מה יולד יום. אך המחוצפים סירבו להקשיב והמשיכו להרים את קולם בביזוי האדמו"ר לעיני כל, עד שהגבאים נאלצו להשליך אותם בבושת פנים מהמקום.

"אפשר לראות כאן את המידות האציליות שהרבי השריש והחדיר בגבאים שלו", מציין אחד מחסידי תולדות אברהם יצחק בשיחה עם 'כיכר השבת'. "הם פינו אותם בידיים נחושות אבל בלי אלימות. כולנו יודעים שאם המחוצפים האלו היו מעיזים לעשות הצגה כזאת בתוך חדר של אדמו"ר בכל חסידות גדולה אחרת – השלושה האלה היו יוצאים משם ישירות לתוך אמבולנס...".

הרבי שש ושמח

למרות עוגמת הנפש המרובה, בסביבתו של האדמו"ר מספרים כי הוא קיבל את הדברים בשמחה וברוממות רוח מופלאה. הרבי אף התבטא בפני מקורביו והזכיר דבר תורה נשגב ששמע מרבו מובהק, הרה"ק רבי יהודל'ה הורוביץ מדז'יקוב זי"ע – אשר באופן מדהים, יום ההילולא שלו חל בדיוק היום (רביעי), יום החתונה.

הרבי חזר על דבריו של בעל ההילולא, ואמר כי בכל שמחה גדולה בשמיים ובארץ, תמיד מזמנים מהשמיים "קצת מפריעים" בצד, וזהו בדיוק חלקו של הסטרא אחרא שמנסה להפריע לשמחה. "ההפרעות האלו הן הסימן הכי גדול שהשמחה הזו הולכת לפעול ישועות עצומות לעם ישראל", חתמו בחסידות.

הערב, למגינת לבם של הקיצונים שהובסו פעם אחר פעם ושוב הוכיחו שהם גיבורים על לוחות מודעות בלבד, השמחה הגדולה תיערך ברוב פאר והדר ובאחדות מופלאה בהיכל הגדול של חסידות קרלין בשכונת גבעת זאב בהשתתפות אלפים.