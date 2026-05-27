בשורות מרגיעות לרבבות חסידי גור בארץ ובעולם: כפי שדיווחנו הבוקר, האדמו"ר מגור עבר היום (רביעי) בהצלחה את ההליך הרפואי בעיניו, ובחסידות נושמים לרווחה לאחר שעות מתוחות של תפילות.
האדמו"ר עבר את הניתוח קטרקט, במרכז הרפואי הפרטי 'מדיקל סנטר' שבעיר הרצליה, לצורך שיפור ראייתו ובעקבות מיחושים מהם סבל בתקופה האחרונה.
בשעה האחרונה בישר לאלפי החסידים בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, כי הטיפול הרפואי עבר בהצלחה רבה והרבי מרגיש טוב.
במילים קצרות ומרגשות מסר הרה"צ רבי נחמיה לחסידים: "הניתוח קטרקט של הרבי עבר בשלום והרבי מבקש למסור לכולם שהוא ברוך השם מרגיש טוב, ושיהיה ברכה והצלחה".
כפי שדיווחנו, האדמו"ר לא ישוב באופן מיידי למעון קודשו בירושלים. הוא צפוי לשהות בימים הקרובים בוילה מיוחדת שנשכרה עבורו מראש בעיר הרצליה, בקרבת המרכז הרפואי, שם ישהה לימי מנוחה והתאוששות עד שבוע הבא.
