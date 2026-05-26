כיכר השבת
אִם אֶסַּק שָׁמַיִם

בכל מחיר; בן האדמו"ר מסאטמר הקיף את אירופה - העיקר לא לטוס עם ה"ציונים"

חסידי סאטמר בירושלים חגגו חג מרומם ונעלה במחיצת רב הקהילה, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר אשר הגיע במיוחד מחוץ לארץ כדי לשהות עם בני הקהילה | כדי להימנע מטיסה עם 'אל על', הגיע הרה"צ דרך אתונה ומשם בטיסות זרות לישראל | צפו בתיעוד מטיש נעילת החג (חסידים)

הגרח"צ טייטלבוים בנעילת החג (צילום: דוד ארזני )

חסידי סאטמר בירושלים חגגו חג שבועות מרומם ונעלה במחיצת רב הקהילה, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים. בנו הגדול של האדמו"ר הגיע במיוחד מאירופה, בתום מסע הקודש שערך עם אביו, כדי לשהות עם בני הקהילה שהתכנסו לתפילות ולשולחנות החג ברוממות רוח.

מאחורי הגעתו של הרב לישראל עמד מהלך שעורר תשומת לב רבה: בדרכו מפולין, בחר הרב במסלול טיסה עקיף ועבר דרך אתונה שביוון, ומשם המשיך בטיסה נוספת לישראל – כאשר שתי הטיסות הופעלו על ידי חברות תעופה זרות.

ההחלטה לבחור במסלול מוארך זה, המעכב את ההגעה, נבעה מהרצון המובהק להימנע מטיסה בחברת 'אל על' הישראלית, המפעילה טיסות יומיות מוורשה ומקרקוב. בחירה זו משקפת באופן מעשי את העמדה האידיאולוגית העקרונית של חסידות סאטמר, השומרת על בדלנות והימנעות מתמיכה בחברות ישראליות ובסממני השלטון הציוני.

האדמו"ר מסאטמראל עלטיש נעילת החגציוניםהרב חיים צבי טייטלבוים

העניש את עצמו בטח לא את אל על שהמחירים בשמים וכל הטיסות מלאות
