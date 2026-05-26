חסידי סאטמר בירושלים חגגו חג שבועות מרומם ונעלה במחיצת רב הקהילה, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים. בנו הגדול של האדמו"ר הגיע במיוחד מאירופה, בתום מסע הקודש שערך עם אביו, כדי לשהות עם בני הקהילה שהתכנסו לתפילות ולשולחנות החג ברוממות רוח.

מאחורי הגעתו של הרב לישראל עמד מהלך שעורר תשומת לב רבה: בדרכו מפולין, בחר הרב במסלול טיסה עקיף ועבר דרך אתונה שביוון, ומשם המשיך בטיסה נוספת לישראל – כאשר שתי הטיסות הופעלו על ידי חברות תעופה זרות.

ההחלטה לבחור במסלול מוארך זה, המעכב את ההגעה, נבעה מהרצון המובהק להימנע מטיסה בחברת 'אל על' הישראלית, המפעילה טיסות יומיות מוורשה ומקרקוב. בחירה זו משקפת באופן מעשי את העמדה האידיאולוגית העקרונית של חסידות סאטמר, השומרת על בדלנות והימנעות מתמיכה בחברות ישראליות ובסממני השלטון הציוני.