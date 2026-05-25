חסידי קרעטשניף קריית גת, עקבו בשבוע האחרון בדריכות ובדבקות אחר ימי "מסע הקודש" המרומם של האדמו"ר, אשר שם את פעמיו למסע תפילה וישועה על קברי אבותיו ורבותיו ברחבי אירופה. המסע, שנמשך מימי בשלהי חודש אייר ועד לפרוס ימי ההגבלה של חג השבועות, נערך לרגל יומא דהילולא קדישא של זקנו, אור שבעת הימים הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א.

המסע החל בתפילת מנחה תוססת ומלאת כיסופים בבית המדרש הגדול 'שוהל הויף' בעיירה סיגעט שברומניה. משם המשיך הרבי לסיור מרגש ורווי הוד קדומים בין חומות בית האכסניה וחצר ההויף של זקנו, הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף הי"ד, בעיצומו של יום ההילולא שחל בכ"ז באייר.

משם פנה קהל החסידים, בראשות האדמו"ר, לעבר בית החיים בקרעטשניף, שם העתיר הרבי שעות ארוכות על ציון אביו הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זיע"א, כשהוא מעורר רחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט. לאחר מכן ערך סיור מיוחד בבנין הכנסת האורחים החדש וברחובות העיירה הספוגים בהיסטוריה יהודית.

מרומניה עבר מסע הקודש את הגבול לעבר אוקראינה. האדמו"ר פקד את ציון זקנו הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זיע"א בבית החיים בבושטינא, שם נשא תפילה חרישית לישועת הכלל.

שיאו של המסע נרשם לקראת שבת קודש פרשת במדבר, אז הגיעו האדמו"ר ופמליית המרעיו לעיירה פרמישלאן. השבת נחוגה בבניין ההכנסת אורחים המפואר בעיירה, שהוקם במיוחד לרגל יומא דהילולא על ידי מקורבו של הרבי, הרה"ח רבי ישראל הערש רייך ממונרו.

תפילות השבת והטישים שנערכו לרגל ההילולא קדישא של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א (שחלה בשבת קודש כ"ט באייר) ייחרטו לדורות בלבבות המשתתפים.

ביום ראשון, ראש חודש סיון, התפלל הרבי תפילות שחרית ומוסף בבניין ההכנסת אורחים, ולאחריהן ערך 'לחיים טיש' חגיגי לרגל ראש חודש. מיד לאחר מכן עלה האדמו"ר לציון המצוינת של בעל ההילולא הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זיע"א ולציון אביו הרה"ק רבי אהרן אריה זיע"א.

משם המשיכו לתפילה בבית העלמין הראשון של העיירה, מקום מנוחת הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זיע"א. רגעים מטלטלים נרשמו כאשר הרבי והחסידים נעמדו לתפילה קורעת לב על קבר האחים של מאות קדושי וטהורי העיירה הי"ד, אשר נעקדו על קידוש השם בפרוץ מלחמת העולם השנייה.

לקראת סיום המסע, בב' בסיוון, הגיע האדמו"ר לביקור בבית המדרש וחצר ההויף של בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש זיע"א, לרגל יום ההילולא שחל באותו היום. שם נערך לימוד משניות מעמיק ותפילת מעריב נרגשת.

המסע נחתם בעיר הבירה בודפשט שבהונגריה, ממנה המריאו האדמו"ר ופמלייתו בחזרה לארץ הקודש, כשהם מטוענים ברוחניות ובהבטחות לישועה וברכה.