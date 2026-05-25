כיכר השבת
מלחמת "הפסקת האש"

מהבוקר: 3 רחפני נפץ התפוצצו בישראל; דיווח על פגיעה ישירה במטולה

מהבוקר, שלושה רחפני חיזבאללה ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל | אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה, לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית | דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל | על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר" (צבא)

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

הפסקת האש המדומה בגבול הצפון גורמת אבדות בנפש בקרב כוחות צה"ל ב וכוללת שיגור בלתי פוסק של רחפני נפץ. אתמול 30 (!) רחפני נפץ התפוצצו באזור גבול לבנון רק בשעות הבוקר. הבוקר (שני) נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובי הסביבה. צה"ל הודיע על נפילת מטרה חשודה במרחב בדרום לבנון שבו פועלים כוחות צה"ל.

שעה לאחר מכן, שלושה רחפני ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל. אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, נזק רב נגרם לגג הבית.

לפני שעה קלה פיקוד העורף הודיע כי הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם באצבע הגליל, אחרי שהתרעות הופעלו בשורת יישובים ורחפן נפץ התפוצץ על גג בית במטולה. דובר צה"ל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל. על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר".

בתגובה על רצף השיגורים, השרים סמוטריץ' ובן גביר ביקרו בחריפות את המציאות בצפון. סמוטריץ' קרא "להפיל עשרה בניינים בביירות על כל רחפן נפץ", ובן גביר תקף: "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון צריך להוריד את החשמל בלבנון לכבוש את זהרוני ולחזור למלחמה עצימה".

חיזבאללהלבנוןמטולהרחפן נפץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר