דרמה בלבנון: הלוחמת זיהתה את הרחפן, נפצעה ותיעדה הכל

תיעוד ממצלמת הקסדה של הלוחמת שנפצעה - צילום: צה"ל תיעוד ממצלמת הקסדה של הלוחמת שנפצעה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:47

סרטון מצמרר שהגיע היום (רביעי) מעומק דרום לבנון חושף את המחיר הכבד שמשלמים לוחמי ולוחמות מערך התיעוד המבצעי בקו הראשון של הלחימה. סמל-ראשון ש', לוחמת תיעוד מבצעי ביחידת דובר צה"ל, נפצעה באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית של כוחותינו.

מצלמת הקסדה של הלוחמת תיעדה את הרגעים הדרמטיים בזמן אמת. בתיעוד הקשה לצפייה ניתן לראות את סמ"ר ש' מזהה בקור רוח רחפן נפץ עוין המתקרב לעבר כוח חיר של צה"ל. שניות ספורות לאחר מכן נשמע פיצוץ עז שהוביל לפציעתה הקשה של הלוחמת.

למרות הרגעים המבהילים, מצלמת הקסדה המשיכה לפעול ותיעדה את הטיפול הרפואי הראשוני שהוענק לה בשטח על ידי הפרמדיקים. התיעוד ממשיך ומראה את הפינוי המהיר והמקצועי לעבר מסוק החילוץ של יחידה 669 שהטיס אותה לבית החולים. באירוע נפגעו בנוסף קצין לוחם באורח בינוני ושני לוחמים נוספים באורח בינוני. כמו כן, נפצעו קצין לוחם באורח קל ושני לוחמים נוספים באורח קל. כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו, כך נמסר מדובר צה"ל.

לוחמי ולוחמות מערך התיעוד המבצעי פועלים בקו הראשון של הלחימה בלבנון, כשהם חמושים במצלמות לצד נשק אישי. הם מסכנים את חייהם כדי להביא את האמת מהחזית ולתעד את פעילות כוחותינו מול ארגון הטרור חיזבאללה.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הכוחות ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון למרות ההגבלות המדיניות. הפעילות מתמקדת בשתי משימות מרכזיות: השמדה שיטתית של תשתיות טרור ואיתור מחסני נשק ורקטות שהקים חיזבאללה לאורך השנים.

כוחות צה"ל בתרגיל גופרית ואש ( צילום: אתר צה"ל )

המציאות הזו מייצרת לא פעם מגע ישיר וקרוב עם מחבלי חיזבאללה, בייחוד במרחב הליטני. ארגון הטרור ממשיך להפר את הפסקת האש ומשגר רחפני נפץ לעבר כוחותינו, כפי שהתרחש באירוע הנוכחי.

גורמים בצה"ל מדגישים כי הצבא פועל בתנאים מורכבים ללא חופש פעולה מלא. "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם כשהידיים שלנו קשורות מאחורי הגב", אמרו גורמים בכוחות. עם זאת, הכוחות ממשיכים בפעילות נחושה לטיהור השטח והשמדת תשתיות הטרור.

פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מערכת כיכר השבת מתפללת לרפואתה השלמה והמהירה של הלוחמת הגיבורה סמ"ר ש', ולרפואת כל הפצועים באירוע. עדכונים נוספים בהמשך.