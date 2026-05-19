כיכר השבת
איבוד כיוון

הבכירה הדמוקרטית בהצהרה מדהימה: "גם לפלסטינים מגיע כיפת ברזל"

מאלורי מקמורו, המתמודדת לסנאט האמריקאי, אמרה שהיא פתוחה לדיון על מערכות הגנה כמו כיפת ברזל גם עבור פלסטינים ולבנונים | “הם חיים בפחד תמידי מהפצצות", אמרה (מעניין)

משמאל מאלורי מקמורו, מימין כיפת ברזל (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה, יונתן סינדל\פלאש90)

סנאטורית מקומית ממישיגן בשם מאלורי מקמורו, דמוקרטית המתמודדת לסנאט האמריקאי, אמרה בריאיון לפודקאסטרים הפרו-פלסטינים מאט ברנסטין ואמה ויגלנד כי היא פתוחה לדיון על מערכות הגנה דוגמת “כיפת ברזל” גם עבור פלסטינים ולבנונים.

כאשר המגישה ויגלנד הזכירה באירוניה אפשרות של “כיפת ברזל לפלסטינים”, מקמורו השיבה בהתלהבות: “בואו נקיים את השיחה הזאת”. לאחר שאחד המראיינים הביע הסתייגות מתמיכתה במערכת ההגנה הישראלית, היא אמרה: “הם חיים בפחד תמידי מהפצצות. בואו נעבוד על איך מסיימים את האלימות, נקודה”.

כשנשאלה אם כוונתה גם לעזה שבשליטת חמאס, דובר מטעמה הבהיר: “לא”. לדבריו, “העדיפות שלה היא לסיים את המלחמה ולהשיג שלום יציב באזור”.

מקמורו הוסיפה כי הייתה רוצה להגיע למצב שבו מערכות כמו “כיפת ברזל” לא יהיו נחוצות כלל “לאף אחד”. היא גם אמרה שהייתה תומכת בהחלטה של הסנאטור ברני סנדרס לחסום מכירת נשק מסוימת לישראל, הצעה שנפלה בסנאט.

הדברים מגיעים בזמן שמקמורו מנהלת קרב קשה בפריימריז הדמוקרטיים מול חברת הקונגרס היילי סטיבנס הנתמכת בידי גורמים פרו-ישראליים, ומול עבדול אל-סייד הנתמך בידי ברני סנדרס.

לבנוןפלסטיניםכיפת ברזלהמפלגה הדמוקרטיתהסנאטמערכת הגנה מפני טילים

