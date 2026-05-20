בזמן שהעולם דרוך לראות מה יחליט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באשר לתקיפה באיראן, והאם המשא ומתן הכושל בין המדינות יצליח להביא תוצאות, דיווח לבנוני הבוקר (רביעי) מנסה לשרטט כיצד תיראה מכת הפתיחה הישראלית כאשר תחודש המלחמה באיראן.

עיתון אלאח’באר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח בכתבה מטעם העורך הראשי של העיתון, אבראהים אלאמין, כי ישראל נערכת לגל חיסולים נרחב בלבנון ואיראן, בנוסף לתקיפות כנגד אתרי אנרגיה ואף מבצע קרקעי באיראן.

לטענתו, ישראל תפתח בגל חיסולים נרחב נגד בכירים ואנשי מפתח - צבאיים ואזרחיים המזוהים עם חיזבאללה ועם המשטר האיראני.

השלב הבא יהיה תקיפות פתע רחבות היקף שנועדו להעביר מסר צבאי ופסיכולוגי, אותם הוא מכנה "מדיניות ראווה", בדומה לקמפיין האווירי שבוצע בלבנון לאחר הפסקת האש עם איראן, אז טענה ישראל שחיסה 300 מחבלי חיזבאללה תוך זמן קצר.

לאחר מכן ישראל תפעל פגיעה בתשתיות האנרגיה באיראן, כולל מתקני נפט, תחנות כוח, קווי חשמל ושדות גז והרס תשתיות הקשורות לשירותים ציבוריים.

לטענתו, הפרספקטיבה הישראלית היא שתקיפות כאלה יגרמו לאיראן עלות כלכלית עצומה ותקופת שיקום ארוכה, ובמקביל ניסיון להסית גל של מחאות פנימיות, שישראל טוענת שהיא עובדת עליהן בשיתוף פעולה עם איראנים ומדינות שכנות, כמו איחוד האמירויות הערביות וכורדיסטן העיראקית.

במקביל, תקיפות עוצמתיות נגד אתרי תעשיות צבאיות, מחסני טילים, מפקדות ביטחוניות ומרכזי מחקר הקשורים לתוכנית הצבאית האיראנית.

עוד נטען בדיווח כי ישנה אפשרות למבצע אמריקאי-ישראלי משותף על אדמת איראן, כולל פעילות של כוחות מיוחדים נגד יעדים רגישים הקשורים לתוכנית הגרעין ואף ניסיון לחטוף בכירים איראנים.