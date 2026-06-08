נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פנה הערב (שני) באופן חריג בפומבי לישראל בריאיון לרשת CNN וקרא לקדם משא ומתן במקום עימות צבאי.

"פתרון צבאי לעולם לא יספק ביטחון לתושבי צפון ישראל", טען עאון, והוסיף: "אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים, אנחנו מחויבים. גם אתם? אם כן, בואו נשב ונדבר".

עאון הבהיר כי לא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני שיושג הסכם לסיום הלחימה, והדגיש כי מבחינתו מדובר ב"הסכם אי-תוקפנות ולא הסכם שלום מלא".

למרות הביקורת מצד חיזבאללה ותומכיו, הנשיא הלבנוני ממשיך לתמוך במגעים מול ישראל. בימים האחרונים הבהיר כי "משא ומתן בטוח יותר ממלחמה", וכי "משא ומתן אינו כניעה ואינו ויתור, אלא פתרון לעצירת מלחמות עם הנזק הנמוך ביותר האפשרי".

במקביל, המתיחות בגבול נמשכה גם היום: לאחר שאיראן הודיעה כי היא רואה את סבב חילופי האש הנוכחי כמסתיים, דווח בלבנון על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בהמשך שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל, ללא נפגעים. אזעקות הופעלו באזור קריית שמונה, מטולה והגליל המערבי.