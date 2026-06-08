דובר צה"ל בערבית לשעבר אביחי אדרעי הכניס למבוכה את חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדלאללה, במהלך ריאיון שנתן לעיתונאי לבנוני ג'ורג' סליבי בערוץ "אל-ג'דיד".

במהלך הריאיון עלתה סוגיית מבצר הבופור שנכבש על ידי צה"ל, כשפדלאללה דבק בעמדתו כי מדובר ב"אתר ארכיאולוגי בו לחיזבאללה אין נוכחות".

לאחר שהריאיון שודר, אדרעי פרסם פוסט ברשת X שבו התייחס לדבריו של פדלאלללה ולשאלת כיבוש המבצר, תוך תיוג הערוץ ושיתוף תמונות של פעילי חיזבאללה במקום.

בעקבות זאת, המראיין עצר את השיחה ושאל את פדלאלללה: “דובר הצבא הישראלי, אביחי אדרעי, שואל אותך שאלה. האם אתה מקבל את השאלה או לא?”. בהמשך הוסיף המראיין: “הוא אומר: ‘תשאלו אותו על הבופור’”.

פדלאללה סירב להשיב וטען: “אין תשובה. אתה לא צריך לשאול ואני לא צריך לענות”. בהמשך הוסיף: “זה אויב. הוא לא אמור לשלוח לנו שאלה בכלי תקשורת ארצי ושאנחנו נענה עליה בצורה ישירה. אני לא רוצה לענות על זה”.

העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, טען בתגובה כי אדרעי השפיע על מהלך הריאיון מאחורי הקלעים. לטענת העיתון דובר צה"ל היה "שותף לא מוצהר בהפקת הפרק", והמראיין הפך ל"צינור בלבד עבור האויב".