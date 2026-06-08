לוחמי גדוד המילואים 9260, הפועלים במבצעים מורכבים מעבר לגבול הצפוני, הופתעו לגלות בתוך אחד הבתים המקומיים בלבנון מכתב אישי ומרגש שהושאר עבורם על ידי תושבים נוצרים מקומיים.

המכתב, שנכתב בכתב יד ובשפה האנגלית, ופורסם היום (שני) בידי העיתונאי עמית סגל, חושף טפח מהיחס המורכב של חלק מהאוכלוסייה האזרחית בלבנון כלפי נוכחותו של ארגון הטרור חיזבאללה, ומציג פנייה ישירה ויוצאת דופן לחיילי צה"ל הנמצאים בעיצומו של התמרון הקרקעי.

"אנחנו נוצרים, ואנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם על שרוקנתם את לבנון מהצהובים (כינוי לארגון חיזבאללה, על שם צבע הדגל של הארגון)", נכתב בפתח המכתב שהושאר על גבי פנקס בבית.

בהמשך המכתב פנו האזרחים המקומיים בבקשה הומניטרית ישירה אל הלוחמים ואמרו: "בבקשה שמרו על הבתים שלנו, משום שאף אחד לא עוזר לנו לשקם אותם. אין לנו כסף, יש לנו ילדים, ואנחנו צריכים לעזוב למקום בטוח. אנא אפשרו לנו לחזור בהמשך. תודה לכם".

המילים הללו משקפות את המצוקה הקשה שבה נתונים אזרחים רבים בלבנון, אשר מצאו את עצמם כלואים במשך שנים תחת שלטון האימה וההפחדה של חיזבאללה, וכעת חוששים לגורל רכושם וביתם בעקבות הלחימה שנכפתה על האזור.

הפנייה הזו מדגישה את המורכבות העדתית והפוליטית הקיימת בתוך לבנון, מדינה המורכבת מקהילות דתיות שונות ובהן נוצרים, סונים, דרוזים ושיעים. לאורך השנים, ובמיוחד מאז הגברת האחיזה של חיזבאללה במדינה כשלוחה ישירה של איראן, חשו קהילות רבות – ובראשן הקהילה הנוצרית – כי הארגון השיעי השתלט על המדינה, הפקיר את ביטחונם והפך את כפריהם ועריהם למטרות צבאיות ולמחסני נשק.

המכתב הנוכחי מהווה עדות חיה ובלתי אמצעית לכך שחלקים ניכרים באוכלוסייה הלבנונית רואים בפעילות צה"ל נגד תשתיות הטרור הזדמנות לשחרור מהלפיתה החונקת של חיזבאללה, על אף החשש הטבעי והקיומי מפני נזקי המלחמה והרס הבתים.