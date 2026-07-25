שדדו נשק ופצעו קצין: פיגוע דרמטי בסוסיא

פעילות צה"ל ביו"ש ( צילום: צה"ל )

עימות קשה התפתח במרחב סוסיא כאשר פלסטינים התנפלו על חייל בחופשה שרעה צאן, תקפו אותו באבנים, פצעו אותו באורח בינוני בראשו, שדדו את נשקו הצבאי ונמלטו, עד שזה אותר לאחר סריקות נרחבות של כוחות צה"ל.

קו האש בדרום הר חברון חצה אדם של מתח ומסוכנות: זירת מרעה פסטורלית הפכה ברגע אחד לזירת קרב עקובה מדם, שבה חזינו שוב בחציית קווים אדומים מהדהדת המאיימת להבעיר את השטח כולו. על פי דיווחים ראשונים, האירוע החמור התרחש בשבת האחרונה סמוך ליישוב סוסיא, כאשר בעל חווה, שלפי גורמים רשמיים הוא חייל צה"ל בחופשה, יצא לפעילות מרעה שגרתית. למקום הגיעו מספר תוקפים שהתנפלו עליו באלימות קשה, הטיחו אבן בראשו ופצעו אותו באורח בינוני, קודם שנמלטו עם נשקו הצבאי לעבר הכפר יטא.

נשק נחטף בסוסיא ( צילום: צה"ל )

המרדף והתגובה המיידית

כוחות צה"ל הגדולים שהוזנקו לזירה פתחו בסריקות מקיפות ואינטנסיביות, שבסופן אותר הנשק החטוף. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לפצוע, בשנות ה-20 לחייו, טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו בהכרה מלאה להמשך טיפול בבית החולים סורוקה.

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, הגיב בחריפות לאירוע עם צאת השבת והבהיר כי הטרור מנסה לערער את ביטחון התושבים. אזולאי קרא לדרג המדיני ולצבא לצאת למבצע נרחב, לאכוף את הבנייה הבלתי חוקית, לחזק את הנוכחות במרחב ולהבטיח את שלום התושבים.

גל מעצרים נרחב ברחבי יהודה ושומרון

האירוע הקשה בסוסיא מצטרף למערכה רחבה ומאומצת שמנהלים כוחות הביטחון בימים אלו בגזרה. במהלך הלילה ושעות הבוקר, פעלו לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב בגל מעצרים נרחב ועצרו יותר מ-70 מבוקשים החשודים במעורבות בטרור ברחבי יהודה ושומרון.

במסגרת מבצעי הסיכול, השלימו הכוחות מבצע חטיבתי ממוקד בכפר תל, שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני בשומרון. במהלך פעילות זו, לוחמי סיירת נח"ל עצרו מבוקשים נוספים ותחקרו עשרות חשודים, במטרה לגדוע את התארגנויות הטרור המקומיות ולהחזיר את הביטחון לצירים.