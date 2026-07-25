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מכת מחץ לטרור

נסגר חשבון: חוסל מפקד הנוח'בה שפשט לכיסופים ב-7/10

במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של צה"ל ברצועת עזה חוסל השבוע ראש חוליית נוח'בה שפשט לכיסופים בטבח שבעה באוקטובר, לצד בכיר במודיעין הצבאי ופעיל תצפיות אוויריות, זאת כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול מוחלט של תשתיות הטרור (צבא וביטחון)

חיסול ממוקד
חיסול ממוקד| צילום: צילום: צה"ל

במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של ברצועת עזה, חוסלו השבוע שלושה מחבלים בכירים ב, בהם ראש חוליית נוח'בה שהוביל את הפשיטה האכזרית למרחב כיסופים במהלך טבח השבעה באוקטובר. החיסולים מהווים המשך למאמץ המתמשך של כוחות הביטחון לסיכול מוחלט של תשתיות ה בשטח ולהסרת איומים מיידיים על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

על פי הנמסר מצה"ל, הפעילות המבצעית התבצעה בשיתוף עם השב"כ, כאשר מטוסי חיל האוויר הנחיתו מכות מדויקות שהשמידו את המחבלים במעוזיהם. המחוסלים היו מעורבים באופן ישיר בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון, והמשיכו לקדם מתווי טרור גם לאורך חודשי הלחימה.

לוחמי צה"ל בפעילות נגד הטרור (צילום: צה"ל)

ראש חוליית הנוח'בה שפשט לכיסופים

בפעילות ממוקדת במרכז רצועת , חוסל מהנד אסעד מחמוד אבו גזאל – ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, אשר הוביל בעצמו את הפשיטה הרצחנית למרחב כיסופים במהלך מתקפת השבעה באוקטובר. אבו גזאל, שהמשיך לקדם מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל לאורך כל תקופת הלחימה, חוסל בתקיפה מהאוויר שהסירה את האיום המיידי שהיווה.

כזכור, קיבוץ כיסופים חזר לאחרונה הביתה לאחר שלוש שנים של פינוי, כאשר 90% מהתושבים שבו למקום. הקיבוץ ספג מכה קשה בשבעה באוקטובר עם 18 נרצחים, 29 חיילים שנפלו ו-26 בתים שנהרסו כליל. חיסול ראש החוליה שפשט למקום מהווה סגירת מעגל נוסף עבור תושבי הקיבוץ ומשפחות הנרצחים.

המחבל שחוסל (צילום: דו"צ)

מכה למערך המודיעין והאווירי

רצף החיסולים נמשך גם בצפון הרצועה, שם פגעו כוחות הביטחון בשני פעילים מרכזיים נוספים של חמאס: ראיד האני מחמד עמצי, פעיל תצפיות מרכזי במערך האווירי של הארגון, ולצידו נבהאן מחמד נבהאן עמצי, שכיהן כראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה. השניים היו מעורבים באופן ישיר בהכוונת פעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

חיסול שלושת המחבלים הבכירים מצטרף לשורה של פעולות שמבצע צה"ל להסרת איומים על כוחותינו במרחב. בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש ברצועה, בהם גם מפקד נוח'בה נוסף שפשט למסיבת נובה ב-7 באוקטובר.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

הפעילות נמשכת

מצה"ל נמסר כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בדריכות גבוהה, ערוכים ומוכנים להגיב לכל תרחיש ולהסיר באופן מוחלט כל איום על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית כוללת סיכול תשתיות טרור, איתור והשמדת מנהרות ומפעלי ייצור נשק, לצד חיסולים ממוקדים של מחבלים בכירים.

במקביל לפעילות ברצועת עזה, מערכת הביטחון מזהירה ממציאות נפיצה ביהודה ושומרון, כאשר קצין בכיר בפיקוד המרכז חושף הכוונה זרה מטהרן ואנקרה, הזרמת כספי טרור מסיבית והברחות אמצעי לחימה מתקדמים. כוחות הביטחון, השב"כ ומג"ב פועלים ללא הפסקה לפירוק תשתיות הטרור בכל הזירות.

יצוין כי בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים ביטחוניים חמורים ביהודה ושומרון, כאשר חייל תקוף ונשקו נגנב בסוסיא במהלך עימות אלים. כוחות הביטחון הצליחו לאתר את הנשק ולעצור עשרות מבוקשים ברחבי האזור.

צה"לחמאסעזהטרורכיסופיםמחבלי נוחבה

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