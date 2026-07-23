הסוף של הרוצח הנתעב מנתב"ג: הטרוריסט שביצע את הטבח בלוד מת

ארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" הודיע היום (חמישי, תשעה באב) על מותו של הטרוריסט היפני קוזו אוקמוטו, שהיה מעורב באחד מפיגועי הטרור הקשים והזכורים בתולדות מדינת ישראל.

אוקמוטו מת בגיל 78 ברובע הדאחייה בביירות, מעוז ארגון חיזבאללה בלבנון, לאחר עשרות שנים שבהן התגורר במדינה הערבית ומצא בה מקלט מפני מיצוי הדין. מותו סוגר את הגולל על דמותו של הניצול היחיד מבין חברי חוליית הטרור היפנית שהוציאה לפועל את הטבח הרצחני בנמל התעופה בלוד - אירוע שזעזע בשעתו את המדינה ואת העולם כולו.

האירוע המדמם התרחש ב-30 במאי 1972, כאשר אוקמוטו ושני חברים נוספים בארגון הטרור "הצבא האדום היפני" הגיעו לנמל התעופה בלוד (כיום נתב"ג) בטיסה של חברת "אייר פראנס". החוליה היפנית פעלה בשליחות ובשיתוף פעולה הדוק עם "החזית העממית לשחרור פלסטין".

עם נחיתתם, שלפו השלושה ממזוודותיהם רובי קלצ'ניקוב ורימוני יד, ופתחו באש תופת לכל עבר ללא הבחנה לכיוון מאות הנוסעים והעובדים שהיו באולם ההגעות. בתוך דקות ספורות הפך האולם לאתר קטל; 24 בני אדם נרצחו במקום – ובהם פרופ' אהרן קציר, עולים חדשים, אזרחים ישראלים וקבוצת צליינים מפורטו ריקו – ועוד 71 בני אדם נפצעו בדרגות חומרה שונות.

במהלך חילופי האש והכאוס שהתחולל במקום, חוסלו שניים מחברי החוליה היפנים, ואילו אוקמוטו עצמו נפצע ונלכד בידי כוחות הביטחון הישראליים. הוא הועמד לדין בבית משפט צבאי, הורשע במעשי הרצח ונידון למאסר עולם. ואולם, שהותו בכלא הישראלי הסתיימה כעבור 13 שנים בלבד: בשנת 1985 הוא שוחרר במסגרת "עסקת ג'יבריל", שבמסגרתה שחררה ישראל למעלה מאלף אסירים ביטחוניים בתמורה להחזרתם של שלושה חיילי צה"ל שנשבו בלבנון.

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לאחר שחרורו מאימת הכלא הישראלי מצא אוקמוטו מקלט בלבנון. לאורך השנים הפעילה ממשלת יפן לחצים כבדים ודרשה מהשלטונות בביירות להסגיר לידיה את האזרח היפני שהיה מעורב בטבח ההמוני, אך הלבנונים סירבו בתוקף והעניקו לו מקלט מדיני וחסות.

במהלך שנותיו בלבנון שמר אוקמוטו על פרופיל נמוך ונראה בציבור לעיתים נדירות בלבד, כשהוא מלווה באנשי ארגוני הטרור. הופעתו הפומבית הנדירה נרשמה במאי 2022, במהלך טקס זיכרון שנערך בבית עלמין בביירות במלאת 50 שנה לטבח בלוד. בטקס זה, שבו נכח כשהוא עטוף בסמלים פלסטיניים ונתמך בידי מלוויו עקב מצבו הבריאותי הירוד, זכה לחיבוק מארגוני הטרור, עד להודעה הרשמית על מותו. ובאבוד רשעים רינה.