האיראנים תוקפים, ישראל מחזירה - וזה מה שיש לגדי איזנקוט לומר

פתיחת המערכה מחדש מול איראן החלה בירי טילים של איראן לעבר ישראל - בתגובה לתקיפה ברובע הדאחייה ביירות. בתגובה, ישראל פתחה בגל תקיפות באיראן.

הבוקר, יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט מתייחס למערכה ואומר כי הוא מחזק "את ידי צה"ל וכוחות הביטחון שפועלים בכל הזירות לביטחון מדינת ישראל ולהגנת העם".

בצל מערכת הבחירות המקתרבת, איזנקוט תוקף את הממשלה ואומר כי "ממשלת ישראל נכשלה בהשגת מטרות המלחמה בכל הזירות. היעדר האסטרטגיה הפך לאסטרטגיה: בחוסר אומץ מדיני ומתוך חולשה פוליטית, נתניהו "הצליח" לקשור בין זירות המלחמה באופן שלא התקיים מעולם.

"ההרתעה הישראלית הגיעה לאחת מנקודות השפל שלה, וקונספציית הסבבים הפכה שוב למציאות בלתי מתקבלת".

איזנקוט הוסיף ותקף כי "גם תחת מצב החירום של ירי מאיראן, מערכת חינוך סגורה ואזרחים הנמצאים בשגרת מלחמה - ממשלת ישראל תמשיך לנסות לקדם גם היום ועדת חקירה לא ממלכתית בניסיון לנקות אותה מאחריותה לטבח השבעה באוקטובר, בהמשך למינוי מושחת של מבקר המדינה כרשת ביטחון משפחתית. היא תיכשל! זו עוד הוכחה לסדר העדיפות העקום של הקואליציה ולזלזול העמוק שלה בעם וברוח העמידה שלו".

הוא סיים את הפוסט בסיסמה כי "ישראל חייבת לנצח", מבלי שהוא מסביר מה ישראל כן צריכה לעשות.