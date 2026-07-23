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בהצהרה רשמית, הח"כית טוענת: "נדרשנו לצלם את ההצבעה למבקר ולהציג לנתניהו"

ח"כ שרן השכל חתמה על תצהיר משפטי • חושפת כי בבחירות למבקר המדינה נתניהו ביקש לתעד את ההצבעה | "נדרשנו לתעד בווידאו ולהציג לראש הממשלה" (פוליטי מדיני)

שרן השכל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

חברת הכנסת שרן השכל (תקווה חדשה - הימין הממלכתי) פרסמה היום (חמישי) כי חתמה על תצהיר משפטי המגלה פרטים חסרי תקדים על אופן ניהול ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה. התצהיר, שנחתם בפני עורך דין ב-19 ביולי 2026 והוגש לבית המשפט, חושף טענות להתנהלות פוליטית חריגה מצד מפלגת הליכוד כלפי חברי סיעתה.

על פי התצהיר המשפטי, השכל מצהירה תחת אזהרה כי לסיעת 'תקווה חדשה' לא הייתה כל אפשרות להביע עמדה עצמאית בנושא בחירת המבקר, ואף לא התקיים דיון סיעתי לגיבוש עמדה כזו. "ההחלטה שהתקבלה על ידי סיעת הליכוד נכפתה על חברי סיעת תקווה חדשה", כותבת השכל, ומפרטת כי מועמד הליכוד לתפקיד הוצג כעובדה מוגמרת שבה נדרשו חברי מפלגתה לתמוך ללא כל הסתייגות.

"לתעד בווידאו ולהציג לראש הממשלה"

החלק המרכזי והדרמטי ביותר בתצהיר נוגע לאופן שבו וידאו בליכוד את נאמנות המצביעים. בסעיף 3(ב) לתצהיר, מצהירה השכל באופן חד משמעי: "במסגרת סבב ההצבעה החוזר, נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, חבר סיעת הליכוד, כראיה לאופן הצבעתם".

חברת הכנסת מדגישה בסעיף נוסף כי הדיווחים התקשורתיים שפורסמו בעבר בעניין זה "דיווחו נכון", והיא מאשרת את העובדות מידיעה אישית. הגילוי מעלה שאלות קשות באשר לחשאיות ההצבעה בכנסת ולגבולות המשמעת הקואליציונית במערכת הפוליטית הישראלית.

הרקע: סאגת בחירות המבקר

התצהיר מגיע על רקע המשבר החוקתי סביב בחירת מבקר המדינה, שהחל כאשר בית המשפט העליון פסל את בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד והורה על קיום בחירות חוזרות. שר המשפטים יריב לוין אף קרא בגלוי להתעלם מפסיקת בג"ץ ולהכניס את ראבילו לתפקידו, אך בסופו של דבר הוחלט לקיים בחירות חוזרות.

יצוין כי השכל עצמה התפטרה לאחרונה מתפקידה כסגנית שר החוץ גדעון סער והגישה בקשה להתפלגות מסיעת 'הימין הממלכתי', על רקע חוק הקפאת המעצרים. במכתב חריף לסער היא כתבה: "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל".

התיעודים מהבחירות הקודמות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90, ערוץ כנסת, רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

הגילוי הנוכחי, המגובה כעת בתצהיר משפטי רשמי שנחתם בפני עורך דין, צפוי לעורר הדים רבים במערכת הפוליטית. השאלה המרכזית שעולה היא עד כמה ראוי ומקובל שחברי כנסת יידרשו לתעד את הצבעתם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, כאשר מדובר בהצבעה שאמורה להיות חשאית ועצמאית.

במערכת הפוליטית צפויים להישמע קולות רבים הדורשים בירור מעמיק של הטענות שהועלו בתצהיר. השאלה האם התנהלות כזו, ככל שאכן התקיימה, עולה כדי פגיעה בעקרונות הדמוקרטיה ובחשאיות ההצבעה, תעמוד ככל הנראה במרכז הדיון הציבורי בימים הקרובים.

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