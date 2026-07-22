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אחרי הסרטון: שגריר ארה"ב בישראל קורא למעצרו של ראש עיריית ניו יורק

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי קרא הבוקר בפוסט להביא למעצרו של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני אותו כינה "אנטישמי" | התגובות בארה"ב אחרי הסרטון (חדשות)

(צילום: קמפיין ממדאני / JS הלל מאיר)

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי קרא הבוקר לעצור את ראש עיריית ניו יורק, אותו אף כינה "אנטישמי".

"קל לומר שהראש עיריית ניו יורק הוא סתם מתנגד גזען בור, אבל הוא לא טיפש", כתב האקבי אחרי הודעת ממדאני כי לא יוכל לעצור את .

האקבי תקף: "הוא אנטישמי רשע שמשקר בכוונה על דברים חמורים כמו "רצח עם" כדי לעורר שנאה כלפי יהודים. אם מישהו צריך להיעצר, זה ראש עיריית ניו יורק על הסתה. ניו יורק סיטי צריכה להתבייש", סיכם השגריר.

סרטונו של ראש העיר ניו יורק בו כינה את נתניהו "פושע מלחמה" ואף קרא לרשויות הפדרליות לעוזרו בארה"ב עורר הדים רבים ברשתות החברתיות.

הסנאטור הרפובליקני טים סקוט הגיב גם הוא לדברים החמורים:

"זוהראן ממנדי קורא לבנימין נתניהו פושע מלחמה – זה לגמרי מגוחך.

אותו קהל שממהר לגנות את ישראל לעולם אין לו הרבה לומר על המחבלים שהתחילו את המלחמה, טבחו באזרחים, חטפו ילדים, ועדיין מתחבאים מאחורי האנשים שלהם עצמם. ממדני רוצה את הכותרת שמגיעה מהתקפה על נתניהו, לא את העקביות שמגיעה עם עימות מול חמאס."

סרטונו של ממדאני כבר הביא עד כה למיליוני צפיות, ותגובות נוספות צפויות להגיע בשעות הקרובות.

בנימין נתניהואנטישמיותמייק האקביזוהראן ממדאני

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