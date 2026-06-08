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נקמה בעומק איראן: צה"ל ריסק את צינור החמצן הכלכלי של טהרן 

לאחר מטח טילים כבד לעבר המרכז והדרום, חיל האוויר הגיב הבוקר במבצע נרחב בלב הרפובליקה האסלאמית | המטרה המרכזית: קומפלקס הענק בדרום המדינה שמחזיק את הכלכלה האיראנית בחיים (חדשות בעולם)

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תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון (צילום: רשתות חברתיות )

בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, (8 ביוני 2026) פתח בסדרת תקיפות נגד מטרות צבאיות במערב ובמרכז . התקיפה הגיעה בתגובה ישירה לשיגור מטח של 11 טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל, אירוע שסימן הסלמה משמעותית וסיום תקופת השקט היחסית שנמשכה מאז הפסקת האש באפריל.

דיווחים וסרטונים שהופצו מאיראן תיעדו עשן סמיך המיתמר מעל איספהאן, פיצוצים עזים סמוך לנמל התעופה הבינלאומי מהראבאד בטהרן ופעילות חריגה באזורי תבריז וכרג'. בישראל הדגישו כי היעדים אינם תשתיות אנרגיה, אולם אחת התקיפות הבולטות ביותר כוונה אל לב תעשיית הכימיקלים האיראנית.

התקיפה באספהאן, מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן
התקיפה באספהאן, מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במרכז המתקפה עמדה חברת הפטרוכימיה קארון, השוכנת במתחם הפטרוכימי בעיר בנדר אי מאהשהר שבמחוז ח'וזסתאן. מדובר באחד המפעלים החשובים בתעשייה הפטרוכימית האיראנית, הממוקם בלב אזור הנחשב למרכז הנפט והגז של המדינה, במרחק של כ־1,300 קילומטרים מישראל.

סגן הביטחון האיראני במחוז אישר כי למתחם נגרם "נזק חלקי" כתוצאה מהתקיפה, ובישראל אישר גורם בכיר כי צה"ל תקף יעדים במתחם בהכוונת אגף המודיעין.

תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון,
תקיפה על מפעל הפטרוכימיה קארון,| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הדיווחים, זו אינה הפעם הראשונה שהאתר נמצא על הכוונת. המפעל נפגע גם בתחילת חודש אפריל, שוקם מאז, וכעת הותקף שוב במסגרת התגובה הישראלית.

החשיבות של התקיפה אינה נמדדת רק בנזק הפיזי שנגרם למתקן עצמו. תעשיית הפטרוכימיה מהווה אחד ממקורות המטבע הזר המרכזיים של איראן, לצד יצוא הנפט והגז, ופגיעה במפעלים מסוג זה עלולה להשפיע על יכולתה של טהרן להכניס מיליארדי דולרים לקופתה.

פיצוץ גדול ליד נמל התעופה הבינלאומי מהראבאד בטהרן, איראן. (צילום: רשתות חברתיות )

בירושלים הדגישו כי כל ירי לעבר ישראל ייענה בתגובה עוצמתית. התקיפה במרחק של יותר מאלף קילומטרים מהגבול הישראלי נועדה, בין היתר, להעביר מסר ברור של יכולת מבצעית והגעה לכל יעד אסטרטגי בשטח איראן. מנגד, בטהרן איימו כי "התוקפים קיבלו את תגובתם" וכי כל פעולה נוספת תיתקל במחיר כבד יותר.

בישראל ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה, אך המסר שמבקשים להעביר ברור: המשוואה השתנתה. כל אש שתצא מאיראן עלולה להסתיים בפגיעה בנכסים הרגישים והיקרים ביותר של המשטר ומשמרות המהפכה.

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3
בעיה שכעת האינטרסים של ישראל וארה"ב מתנגשים, אין להם יותר טעם במלחמה הזאת, ולנו אסור לסיים אותה עד שנופל השלטון שם
אדיר
2
ראשי המדינה חולים וכל העם סובל,אחרי כל "שאגת הארי" יצאנו חתלתול אין הרתעה ! תקיפת תשתיות והשבתה טוטלית של מים ,גז חשמל ונפט יעשו את העבודה! צריך לנצל את ההיזדמנות שיש לנו את היכולת ולהם לא כי כשתהיה להם יכולת וזה לא רחוק יהיה מאוחר מדי .
בשט
1
תזמין את טראמפ לשבוע בירושלים שירגיש על בשרו. קהלת אמר בחכמתו לכל עת יש זמנו.זמן להקשיב לטראמפ וזמן לא להקשיב אלא לעשות
אליהו

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