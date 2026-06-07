בית המשפט לערעורים בכווית אישר לאחרונה את גזר דינה של זינב דשתי, מגישת טלוויזיה בטלוויזיה הממלכתית של הממלכה, שנשלחה ל-3 שנות מאסר בפועל. העונש הכבד הוטל עליה בעקבות פרסום פוסטים ברשתות החברתיות המביעים תמיכה ב"פעולות התגמול" של איראן כנגד מה שהוגדר במקורות כ"מתקפה אמריקנית-ישראלית".
על פי הדיווחים, הרשויות בכווית קבעו כי התכנים שפרסמה דשתי, ילידת כווית, הם "פרו-איראניים" במהותם. פסק הדין של בית המשפט לערעורים חותם תקופה ארוכה שבה המקרה של דשתי הפך לאחד מתיקי התקשורת השנויים ביותר במחלוקת בכווית בחודשים האחרונים.
המקרה התרחש על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה באזור. בין ישראל, ארה"ב לאיראן בעוד שהממשל בכווית רואה בפרסומים איום על ביטחון המדינה, פעילים טוענים כי מדובר בפגיעה ישירה בחופש הביטוי.
0 תגובות