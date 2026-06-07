זינב דשתי מגישת טלוויזיה בכווית ( צילום: מסך )

בית המשפט לערעורים בכווית אישר לאחרונה את גזר דינה של זינב דשתי, מגישת טלוויזיה בטלוויזיה הממלכתית של הממלכה, שנשלחה ל-3 שנות מאסר בפועל. העונש הכבד הוטל עליה בעקבות פרסום פוסטים ברשתות החברתיות המביעים תמיכה ב"פעולות התגמול" של איראן כנגד מה שהוגדר במקורות כ"מתקפה אמריקנית-ישראלית".