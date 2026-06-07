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דרמה בכווית: מגישת טלוויזיה נשלחה ל-3 שנות מאסר בשל תמיכה באיראן 

הרשויות בכווית החמירו את הצעדים  וגזרו עונש מאסר על מגישת טלוויזיה לאחר שפרסמה פוסטים התומכים באיראן במהלך העימות מול ארה"ב וישראל (חדשות בעולם)

זינב דשתי מגישת טלוויזיה בכווית (צילום: מסך)

בית המשפט לערעורים בכווית אישר לאחרונה את גזר דינה של זינב דשתי, מגישת בטלוויזיה הממלכתית של הממלכה, שנשלחה ל-3 שנות מאסר בפועל. העונש הכבד הוטל עליה בעקבות פרסום פוסטים ברשתות החברתיות המביעים תמיכה ב"פעולות התגמול" של כנגד מה שהוגדר במקורות כ"מתקפה אמריקנית-ישראלית".

על פי הדיווחים, הרשויות בכווית קבעו כי התכנים שפרסמה דשתי, ילידת כווית, הם "פרו-איראניים" במהותם. פסק הדין של בית המשפט לערעורים חותם תקופה ארוכה שבה המקרה של דשתי הפך לאחד מתיקי התקשורת השנויים ביותר במחלוקת בכווית בחודשים האחרונים.

המקרה התרחש על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה באזור. בין ישראל, ארה"ב לאיראן בעוד שהממשל בכווית רואה בפרסומים איום על ביטחון המדינה, פעילים טוענים כי מדובר בפגיעה ישירה בחופש הביטוי.

טלוויזיהכוויותחופש הביטוימבצע שאגת האריהמלחמה באיראן

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