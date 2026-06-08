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ישראל במלחמה

איראן מחריפה את הטון: "לא ניסוג עד להענשתו של הכלב המשתולל של האזור"

משמרות המהפכה הודיעו על שיגור טילים בליסטיים לעבר ישראל • דובר הפרלמנט האיראני: "השיגורים בוצעו מאותו מקום שטראמפ טען שהשמיד" | האיומים המלאים (צבא וביטחון)

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המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי (צילום: רשתות ערביות)

משמרות המהפכה האיראנית הודיעו לפנות בוקר (שני) כי ישראל תקפה מטרות ב באמצעות טילים בליסטיים, זאת בעקבות שיגורי הטילים שביצעה איראן לעבר מדינת ישראל. במקביל, בכירים איראנים שיגרו אזהרות חריפות כלפי ישראל ומאיימים בתגובה קשה.

משמרות המהפכה פרסמו הבוקר הודעה בה טענו: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות"

דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאאי, התייחס בלשון נוקבת לשיגורי הטילים שביצעה איראן לעבר ישראל. "השיגורים בוצעו מאותו מקום שטראמפ אמר כי השמיד אותו", הבהיר רזאאי. "אנחנו מוכנים, ואף מעבר לרמת המוכנות שהייתה לנו ב-28 בפברואר. נמשיך לעמוד איתנים ולא ניסוג עד להענשתו המלאה של הכלב המשתולל של האזור".

יועצו של המנהיג העליון של איראן, עלי אכבר וליאתי, מסר הלילה כי "התחזית שניתנה לפני כמה ימים התממשה; הגיעה תגובת טילים". על פי דבריו, "הטיפשות של המשטר בביירות וההפרה הבוטה של הפסקת האש הפעילו את החוליה הראשונה בשרשרת התגובה שלנו".

וליאתי הוסיף והזהיר כי "הביטחון הקיים כיום במצר באב אל-מנדב לא צריך לגרום לאויב לטעות בהערכת המצב. לצירי ההתנגדות יש יכולת לנעול את שני נתיבי המים". בהתבטאות חריגה, הוא הציב אולטימטום: "הבחירה בידיכם: להפסיק את הטיפשות או להיכנס למאזן חדש שבו שני המצרים יהיו כפופים למשוואת הרתעה מוסדרת".

איום על תשתיות קריטיות

מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המו"מ האיראני בשיחות מול ארה"ב, שיגר איום חמור במיוחד. "אם התשתיות הקריטיות של איראן יותקפו - לא יישארו תשתיות קריטיות בשטחים הכבושים, ולא במשטרים הדיקטטוריים המשתפים פעולה במפרץ הפרסי", הזהיר. על פי דבריו, "זה יביא לסוף הכלכלה העולמית כפי שאנחנו מכירים אותה".

כזכור, תקף הלילה (בין ראשון לשני) יעדי טרור של המשטר במרכז ומערב איראן, זאת בתגובה לשיגורי הטילים האיראניים לעבר מדינת ישראל

ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןמשמרות המהפכהשיגורים
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3
היום, כ"ג בסיוון, הוא היום שבו מרדכי חתם על איגרות הנקמה באויבי ישראל וניתנה הרשות להשמיד את עמלק הממשלה והצבא חייבים להבין שזה הזמן המדויק להפוך את הדין לא למצמץ מול האיראנים ולתת מכת מחץ קטלנית שתמחק את הרשע שלהם לנצח
אסף
אז קדימה להתגייס ולתת מכה ניצחת
יוני
אנחנו מגויסים מהרגע שנולדנו בסיירת של מרדכי הצדיק בזמן שאתה פה בציניות אלפי בחורי ישיבות קורעים את השמים בתורה ובתפילה המגן הרוחני ששומר על כל החיילים שלנו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר
מאיר
תודה על הדאגה, אבל אנחנו כבר מגויסים לחיל האוויר הרוחני הטילים שלנו נוסעים על תפילות ומילים תמשיך להילחם גיבור המזגן אצלך בבית עלינו
שמעון
2
טראמפ יקירי.. אל תעכזב ואל תהיה תמים.. בשכונה שלנו מבינים רק בכוח ויותר כוח ! אל תהיה טיפש וכסיל ! זוהי שעתך.. אתה יכול לקנות את עולמך !
ינקלה
1
למפקד ח"א עומר כל גיחה לאירן הריסק עולה בעשרות % להגנה בטחונם טייסנו הטובים ביותר אם כבר נתת פקודה תשמיד מתקני הגרעין . אורניום נמצא מתחת לפני הקרקע עם מערכות קירור כל עוד הפצצות 4500° Type-B עמידות ותמיד אופציה להוציא אורניום אפשרית ופטריית עשן במפעל הפטרוכימי אזהרה למדענים לנופש במקום
Aruio45

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