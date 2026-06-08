משמרות המהפכה האיראנית הודיעו לפנות בוקר (שני) כי ישראל תקפה מטרות באיראן באמצעות טילים בליסטיים, זאת בעקבות שיגורי הטילים שביצעה איראן לעבר מדינת ישראל. במקביל, בכירים איראנים שיגרו אזהרות חריפות כלפי ישראל ומאיימים בתגובה קשה.

משמרות המהפכה פרסמו הבוקר הודעה בה טענו: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות"

דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאאי, התייחס בלשון נוקבת לשיגורי הטילים שביצעה איראן לעבר ישראל. "השיגורים בוצעו מאותו מקום שטראמפ אמר כי השמיד אותו", הבהיר רזאאי. "אנחנו מוכנים, ואף מעבר לרמת המוכנות שהייתה לנו ב-28 בפברואר. נמשיך לעמוד איתנים ולא ניסוג עד להענשתו המלאה של הכלב המשתולל של האזור".

יועצו של המנהיג העליון של איראן, עלי אכבר וליאתי, מסר הלילה כי "התחזית שניתנה לפני כמה ימים התממשה; הגיעה תגובת טילים". על פי דבריו, "הטיפשות של המשטר בביירות וההפרה הבוטה של הפסקת האש הפעילו את החוליה הראשונה בשרשרת התגובה שלנו".

וליאתי הוסיף והזהיר כי "הביטחון הקיים כיום במצר באב אל-מנדב לא צריך לגרום לאויב לטעות בהערכת המצב. לצירי ההתנגדות יש יכולת לנעול את שני נתיבי המים". בהתבטאות חריגה, הוא הציב אולטימטום: "הבחירה בידיכם: להפסיק את הטיפשות או להיכנס למאזן חדש שבו שני המצרים יהיו כפופים למשוואת הרתעה מוסדרת".

איום על תשתיות קריטיות

מוחמד מרנדי, ששימש כיועץ לצוות המו"מ האיראני בשיחות מול ארה"ב, שיגר איום חמור במיוחד. "אם התשתיות הקריטיות של איראן יותקפו - לא יישארו תשתיות קריטיות בשטחים הכבושים, ולא במשטרים הדיקטטוריים המשתפים פעולה במפרץ הפרסי", הזהיר. על פי דבריו, "זה יביא לסוף הכלכלה העולמית כפי שאנחנו מכירים אותה".

כזכור, צה"ל תקף הלילה (בין ראשון לשני) יעדי טרור של המשטר במרכז ומערב איראן, זאת בתגובה לשיגורי הטילים האיראניים לעבר מדינת ישראל

ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים.