חיילים חות'ים עם דגלי איראן וחיזבאללה ( צילום: רשתות חברתיות )

איראן העבירה החודש מפקדים בכירים ממשמרות המהפכה, יועצים צבאיים וציוד מתקדם המיועד לטילים ולכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) לתימן – כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס, בהסתמך על ארבעה מקורות שונים, בהם שני גורמים איראניים. המהלך מצביע על ניסיון של טהראן לחזק את היכולות הצבאיות של בעלי בריתה החות'ים, במטרה להגביר את האיום שהם מציבים על נתיבי השיט והמסחר הבין-לאומיים בים סוף ובמצר באב אל-מנדב.

על פי הדיווח, העברת האנשים והציוד התרחשה ב-13 ביולי, באמצעות טיסה של חברת "מהאן אייר" שהמריאה מטהראן. מקורות איראניים שדיברו עם רויטרס בעילום שם משיקולי ביטחון מסרו כי על המטוס היו בין 10 ל-21 אנשי משמרות המהפכה, בהם מפקדים בכירים. שינוי מסלול בעקבות תקיפה היעד המקורי של הטיסה היה נמל התעופה בבירה צנעא, הנמצאת בשליטת החות'ים. ואולם, המטוס נאלץ להסטות את מסלולו ולנחות בעיר הנמל חודיידה, לאחר שנמל התעופה בצנעא הותקף על ידי כוחות הממשלה התימנית הנתמכת על ידי סעודיה. טראמפ מטיל מכסים של 12.5% על ישראל | הסיבה: "עבודת כפייה" כיכר השבת | 08:32 רוצה נקמה: מנהיג בקהילה היהודית באיראן קורא לחסל את טראמפ ונתניהו חזקי שטרן | 23.07.26 אחד המקורות האיראניים סיפר כי מטרת הגעתם של מפקדי משמרות המהפכה היא לתמוך בפעילות החות'ים ולספק להם אימונים על מערכות טילים חדשות. עוד נטען כי לצד הציוד הצבאי, איראן העבירה במטוס גם זהב שנועד למימון הפעילות של המורדים. ציוד טילים וחיזוק יכולות ימיות לפי אנליסט מודיעין שצוטט בכתבה, המטען כולל רכיבים של טילים לטווח קצר ובינוני וחלקי כטב"מים – מערכות נשק דומות לאלו ששימשו בעבר לתקיפות בסעודיה ובאיחוד האמירויות. גם מועמר אל-איריאני, שר ההסברה בממשלת תימן הנתמכת על ידי הסעודים, אישר את הפרטים בשיחה עם רויטרס בהסתמך על נתוני מודיעין, וציין כי משימתם של אנשי משמרות המהפכה היא להכין את המיליציות לאיים על הביטחון הימי הבין-לאומי.

מצעד צבאי התימן ( צילום: חשבון הרשמי של מרכז המדיה של כוחות הצבא התימניים )

הגעת הכוחות מתרחשת על רקע הסלמה חריפה באזור. ימים ספורים לאחר הטיסה, דיווחה רויטרס כי טהראן ביקשה מהחות'ים להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום במקרה של תקיפה אמריקנית על תשתיות אנרגיה איראניות. בהמשך, הודיעו החות'ים על סגר ימי שהם מטילים על סעודיה – צעד שמסמן את קצה של הפסקת האש בת ארבע שנים בין הצדדים – וביום חמישי אף טענו כי תקפו שתי מכליות נפט סעודיות.

איראן והחות'ים מכחישים

מנגד, הצד האיראני והחות'ים דוחים את הדיווחים. משרד החוץ של איראן לא מסר תגובה מיידית לרויטרס, אך טהראן הכחישה בעבר באופן חוזר ונשנה אספקת טילים לחות'ים. במסיבת עיתונאים, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי טען כי הטיסה מטהראן ב-13 ביולי נועדה להחזיר משלחת חות'ית שהגיעה לאיראן כדי להשתתף בהלוויית המנהיג העליון עלי חמינאי, לצד אזרחים תימנים שקיבלו טיפול רפואי באיראן.

עבד אל-רחמן אל-אחנומי, איש תקשורת חות'י שטען כי היה על המטוס, הגדיר בשיחה עם רויטרס את הטענות על העברת מומחים צבאיים כ"שקרים ובדיות". לדבריו, כל הנוסעים שהיו על המטוס היו אזרחים בלבד, והדגיש כי החות'ים אינם פועלים כזרוע איראנית ומפתחים את כלי הנשק שלהם בעצמם.