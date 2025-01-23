בלבנון מדווחים הבוקר כי בוטל ביקורו של השליח האמריקני תום בראק בכפרים צור ואל ח'יאם שבדרום לבנון, עקב מחאות ענק של תומכי חיזבאללה | תושבי המקום הכינו לו "קבלת פנים" - דגלי חיזבאללה, שלטי שהידים וכתובת על הכביש נגד קבלת פקודות מ"השטן הגדול" (ארה"ב) - וגם ציור של מגן דוד (העולם הערבי)
לבנון סוערת ביממה האחרונה בעקבות דבריו של חבר המשלחת האמריקנית ללבנון, תום בראק, במסיבת העיתונאים שערך אתמול, בה הטיח באנשי התקשורת המקומיים: "תפסיקו להתנהג כמו חיות" | מי ש"חגגו" על הדברים היו תומכי חיזבאללה שמיהרו לכנות את בראק בשלל כינויי גנאי, כמו "חמור שנוער" ו"חייזר קולוניאליסט" (העולם הערבי)
בארבעה ימים לפני תום השישים יום שבסיומם הסכימה ישראל כי תסיג את כלל כוחותיה מהכפרים בדרום לבנון, ונדמה כי עיתוי הנסיגה יתעכב בכמה ימים | הבוקר (רביעי) דיווח באל אח'באר הלבנוני, כי תושבי הכפרים בדרום לבנון ייכנסו בכוח לכפריהם ביום ראשון הקרוב בבוקר גם אם הצבא הישראלי לא ייסוג מהם (העולם הערבי)
בישראל בפרט ובעולם בכלל ממתינים בציפייה דרוכה להכרזה על חתימת ההסכם, הנידון בימים אלה בשיחות אינטנסיביות בבירת קטאר בהשתתפות הבכירים ביותר בצוות המשא ומתן מישראל ומארצות הברית | גם שערי העיתונים בעולם הערבי עסקו הבוקר (רביעי) בהמתנה להפסקת אש בעזה | סקירה (העולם הערבי)
מאמר חריג התפרסם ביום שישי האחרון בעיתון המזוהה עם חיזבאללה | במאמר שכותרתו "הטעויות של איראן בסוריה", מותח הפובליציסט הסורי, מוחמד סייד רסאס, ביקורת חריפה על ההתנהלות של חיזבאללה ושל איראן בסוריה בשנים האחרונות (העולם הערבי)
ברקע שיחות המשא ומתן האינטנסיביות בדוחה, העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, מדווח בשם גורמים מצריים, כי ישנה הזדמנות לחתום על הסכם החזרת החטופים והפסקת אש בעזה עד תום השבוע הבא | על פי הדיווח, הם מאמינים כי הגעתו של שליח טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף לדוחה תהיה בגדר "הודעה על אישור להשלמת העסקה" (בארץ)
על אף העלאת רף האיומים מצד בכירי חיזבאללה שעדיין חיים כי סבלנותם פוקעת וכי בקרוב ישובו להילחם עם ישראל, בציר האמריקני שומרים על אופטימיות, והבוקר (שני) דווח בלבנון כי השליח האמריקאי ללבנון עמוס הוכשטיין צפוי להציע להאריך את הפסקת האש מ-60 יום ל-90 יום (העולם הערבי)
העיתונות בלבנון מספקת היום נקודת מבט מעניינת על הלכי הרוח במדינה הנשלטת על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, לאחר גל הפרובוקציות והאיומים של ראש הארגון נסראללה | ראש המל"ל צחי הנגבי, טוען, כי אוהל חיזבאללה הנמצא בשטח ישראל הוא "משחק ילדים" | הסיקור המלא מהגבול הצפוני (צבא, ביטחון)