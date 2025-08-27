השליח האמריקני תום בראק במסיבת העיתונאים אתמול ( צילום: תקשורת לבנונית )

חבר המשלחת האמריקנית ללבנון, תום בראק מעורר סערה בביירות כשבמסיבת העיתונאים שערך אתמול (שלישי) הטיח באנשי התקשורת המקומיים: "תפסיקו להתנהג כמו חיות". מה עורר עליו זעם בלבנון, כאשר תומכי חיזבאללה מנצלים את אמירתו של בראק להוכיח את ה"ניתוק והיהירות" של האמריקאים כלפי לבנון.

במהלך המפגש עם התקשורת המקומית, בראק הגיב בזעם לשאלות ואמר: "אני מבקש שתהיו בשקט לרגע. ואני רוצה לומר לכם משהו. ברגע שזה יתחיל להפוך לכאוטי, להתנהגות כמו של חיות - אנחנו נלך. אז אם אתם רוצים לדעת מה קורה, תתנהגו בצורה מתורבתת, תהיו אדיבים, תהיו סובלניים, כי זו הבעיה עם מה שקורה באזור". מי ש"חגגו" על הדברים היו תומכי חיזבאללה שמיהרו לכנות את בראק בשלל כינויי גנאי, לצד השוואת ביקורו ה"יהיר" וה"קולוניאליסטי" לבין ביקורו ה"מנומס" של השליח האיראני בלבנון לפני מספר שבועות. העיתונאי הלבנוני כמאל נון כתב על בראק כי הוא " כמו חמור שנוער מארמון הנשיאות". עיתונאי אחר קרא לבראק "איש חצוף" וקרא לעיתונאים להפסיק לסקר את הביקור כדי "לשמור על כבודם". לדבריו, "נגמר העידן הזה שעיתונאי לבנוני יושפל בצורה כזו על ידי ארמון הנשיאות ללא כל התנגדות או התקוממות. מי שיש לו כבוד עצמי, שיפסיק לסקר את ביקורו של האיש החצוף הזה בתקשורת".

השער הראשי של אל אח'באר נגד בראק

בשער של עיתון אל-אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה, הוקדשה הבוקר הכותרת הראשית לתקרית עם בראק. על גבי תמונתו הופיעה הכותרת הפרובוקטיבית: "היאנקי המכוער/גס הרוח" הביטוי מתכתב ישירות עם הדימוי ההיסטורי "The Ugly American" - במטרה להציג את ההתנהלות האמריקנית בלבנון כמתנשאת וגסה.

"בגסות רוח, שלף בראק מילים על המשימה הנשגבת של הקולוניאליסט להוציא את עמי האזור מעולם החיות והברבריות שלהם ולהכניסם אל תוך מרחבי התרבות המערבית או אל החצר הקולוניאלית. גזענות זו, היהירות והתחושה של עליונות פגעו בכלי התקשורת הלבנוניים, שממלאים זה זמן את משימת שיווק המדיניות האמריקנית התוקפנית והמתנשאת כלפי עמי האזור", נכתב הבוקר במאמר שפורסם באל-אח'באר.

במאמר נוסף בעיתון נכתב על בראק כי "בדמיונו, הוא אינו איש עסקים רגיל. הוא חייזר שנוחת על ספינה אימפריאלית המקיפה את כדור הארץ, ומחלק הוראות הישרדות לאנשים: אין רעש, אין שאלות, אין חיים מחוץ למערכת השמש של האימפריה.

צבע לא משנה דבר. איש אימפריה יכול להיות לבן או שחור. המנטליות זהה. קולוניאליזם הוא זיהום נפשי שפוגע באלה שטוענים לכוח מוחלט, והם חושבים על עצמם כשומרי האנושות".

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית שמתנגדת לחיזבאללה, ע'יאת' יזבק כתב: "מה שתום בראק אמר לעיתונאים ומתוך הארמון בעבדא, הוא דבר שאינו מקובל. עליו להתנצל, ואם לא יעשה זאת - על העיתונות לחדול מלסקר את יתר פעילותו וכל פעילות עתידית. בכי ללא נקיטת עמדה רק מעודד את הפוגע להמשיך עוד".

בעקבות הסערה שחוללו דבריו של השליח האמריקני במסיבת העיתונאים, לשכתו של נשיא לבנון ז'וזף עאון נאלצה לפרסם התנצלות חריגה. "הנשיאות מצרה על הדברים שנאמרו בשוגג מעל במתה בידי אחד מאורחיה, בהדגישה את כיבודה המוחלט לכבוד האדם", נמסר, מבלי לנקוב ב"שם המפורש" של בראק.

בתוך כך, בלבנון מדווחים הבוקר (רביעי) כי בוטל ביקורו של השליח האמריקני תום בראק בכפרים צור ואל ח'יאם שבדרום לבנון עקב מחאות ענק של תומכי חיזבאללה.

בתיעודים מהמקום נראית "קבלת פנים" שהכינו לו תושבי המקום - דגלי חיזבאללה, שלטי שהידים וכתובת על הכביש נגד קבלת פקודות מ"השטן הגדול" (ארה"ב) - וגם ציור של מגן דוד.

במקביל, בעיתון אל-אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה דיווח הבוקר כי אחד מהסעיפים בחזון האמריקני של "לבנון ללא התנגדות ונשקה", קובע שיש להתייחס לרובע הדאחיה הדרומית כפי שמתייחסים למחנות הפליטים הפלסטיניים - באמצעות הצבת מחסומים בכניסות ל"בירה של חיזבאללה", הכפפת הנכנסים והיוצאים לבדיקות קפדניות, החמרה בהגבלות על הכנסת סחורות וחומרים, בדיקה מדוקדקת של מקורותיהם ויעדיהם, פיקוח על תנועת הכספים ומעקב אחר מקורותיהם עד ליעד הסופי.

לפי הדיווח, המשימה הזו לא תוטל על הצבא הלבנוני כהצעה ראשונית, אלא נשקלת מסירתה לכוח ביטחוני זר שעשוי להיות בעל אזרחות ערבית.

יצוין כי במקביל, מתנהל מהלך נוסף שמקדמים האמריקנים - להקמת אזור חיץ בגבול הדרומי עם ישראל, בעומק של שלושה קילומטרים לפחות, והפיכתו לשטח ריק מבנייה ותושבים - כלומר, ל"אדמת בור".

כמו כן, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מדווח ממקורותיו כי חיזבאללה צפוי להודיע על הקצאת מיליארד דולר לטובת שיקום הדאחייה בביירות והאזורים שנפגעו במהלך המלחמה עם ישראל, מלבד היישובים שנמצאים בקו הראשון עם ישראל ויישובים שעדיין נמצאים בסכנת תקיפה על ידי ישראל.

המקורות דיווחו כי הכסף והתוכניות כבר מוכנים, והבניינים צפויים להיבנות תוך 8 חודשים לכל היותר בשלב הראשון.

בתוך כך הבכיר הלבנוני אשרף ריפי, שיגר תלונה לרשויות במדינה נגד מנהיג חיזבאללה נעים קאסם, זאת לאחר שפיזר איומים על מלחמת אזרחים במידה ואכן ההחלטה שקיבלה הממשלה לפרק את חיזבאללה מנשקו תצא לפועל.