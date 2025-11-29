רגעי הפגיעה בסוללת ההגנה האווירית

רשות השידור האיראנית SNN פרסמה במהלך השבת תיעודים חדשים מ-12 ימי מבצע "עם כלביא" באיראן. בתיעודים נראים רגעי התקיפות הישראליות בבסיסים צבאיים של הרפובליקה האסלאמית של איראן.

אחד התיעודים מראה לפי הדיווח השמדה של מערכת מכ"ם איראנית - שנועדה לנטרול מטוסים. תיעודים נוספים הם מתוך מפקדות וכדומה. באיראן התפארו כי אנשיהם לא נטשו את המקומות, למרות התקיפות, וכי נותרו על עמדם חרף הפגיעות. לטענתם גם המערכות שלהם המשיכו לפעול בימי המלחמה.

תיעודים נוספים שפורסמו - מתוך מפקדה

ביםו רביעי האחרון חשף ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון, משה פתאל, נתונים מספריים דרמטיים וחסרי תקדים אודות ביצועי מערך ההגנה האווירית הרב-שכבתית של ישראל. במהלך כנס UVID 2025, הציג פתאל דו"ח הצלחה מעורר השתאות מול האיומים האוויריים.

הנתונים המרכזיים שהוצגו כללו סקירה על התמודדות עם כטב"מים: הצלחה של למעלה מ-99 אחוזים ביירוט מול איום המל"טים. פתאל הדגיש כי נתון זה הושג "בזכות מערך מוטס של חיל האוויר ושיתוף פעולה עם שותפינו האמריקאים". בסך הכל יבמהלך מבצע "כלביא" יורטו למעלה מאלף כטב"מים. טילים בליסטיים: שיעור הצלחה של מעל 86 אחוז ביירוט בליסטי.

פתאל, שדיבר בפאנל שעסק במענה הלאומי לאיום הטילים והכטב"מים, הדגיש כי ישראל אינה מסתפקת בתגובה: "אנחנו לא רק מגיבים, אנחנו בונים מערך שמקדים את האיום ומייצר עליונות הגנתית". לדבריו, מערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל יודע לתת מענה משולב לכלל האיומים: טילים בליסטיים, טילי שיוט, רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים, "ברמות דיוק ואינטגרציה חסרות תקדים".

הנתונים הוצגו בכנס UVID 2025, המציין זו השנה ה-13 ברציפות את זירת המפגש המרכזית של תעשיית המערכות הבלתי מאוישות וההגנה האווירית בישראל, בהשתתפות אלפי מומחים ובכירים ביותר מ-20 מדינות.

לצד נתוני ההצלחה הדרמטיים, הציג פתאל בכנס את נקודת המבחן הבולטת של המערך – מבצע "עם כלביא" (מלחמת 12 הימים). במהלך המבצע הזה, הופעלו לראשונה כלל מערכות ההגנה הרב-שכבתיות בקצב גבוה ומתמשך, מה שאפשר להסיק מסקנות מבצעיות מרחיקות לכת.

הצלחות אלה יוחסו לקישוריות חסרת תקדים בין מערכות הקרקע, המערך המוטס של חיל האוויר ושיתוף הפעולה הבינלאומי עם גורמים פרוסים באזורנו.

בשורה התחתונה, הלקח המרכזי הוא שישראל נכנסת לעידן שבו כטב"מים ורחפנים אינם עוד איום שולי, אלא מרכיב מרכזי בזירת העימות. "יש לנו ניסיון רב, אבל האיום משתנה כל הזמן", הבהיר פתאל. "אנחנו נדרשים להמשיך לפתח, להתאים ולהקדים את האויב בחצי צעד נוסף.