"נבוא איתכם חשבון"

לא רע: האיראנים בסרטון הפגנת כוח מרשים לקראת העימות הבלתי נמנע

המשטר האיראני פרסם אחר הצהריים תיעוד ערוך ומושקע המציג את יכולות הצבא הימיות של המדינה | התיעוד יוצא הדופן מתפרסם ברקע האיומים של ארה"ב, כאשר הצבא האמריקני פורס את עוצמתו הימית האדירה בסמוך לאיראן | בתיעוד ניתן לראות תקיפה של ספינות על ידי מסוקים וספינות מלחמה איראניות (חדשות)  

איראן פרסמה היום (שלישי) סרטון תעמולה חדש המופנה באופן ישיר לכוחות הפועלים במרחב הימי הסמוך לחופיה. המסר, שנחתם במשפט "אנחנו נבוא איתכם חשבון", מציג את המוכנות המבצעית של חיל הים האיראני ואת יכולותיו לפגוע בכלי שיט מערביים במקרה של עימות צבאי.

הסרטון משלב בין הצגת אמצעי לחימה מתקדמים לבין לוחמה פסיכולוגית. לאורך התיעוד נראים שיגורים של טילים נגד ספינות מכלי שיט שונים, בהם נושאת המסוקים המרת המקראן, וכן הפעלה של כטב"מים תוקפים מלב ים. בנוסף, מוצגים תיעודים של פגיעות ישירות בסירות מטרה ושימוש באמצעי מעקב אלקטרוניים העוקבים מקרוב אחר תנועת נושאות המטוסים האמריקאיות באזור.

חלק ניכר מהסרטון מוקדש להצגת אירועי עבר שבהם נפגעו כוחות אמריקאיים. בין היתר, נכללו קטעי ארכיון המראים חיילים מצבא ארצות הברית כשהם כבולים ומושפלים בשבי האיראני, לצד צילומים של שרידי כלי טיס אמריקאיים שהופלו על ידי מערכות ההגנה האווירית של הרפובליקה האסלאמית.

הפרסום מגיע על רקע תגבור הכוחות הימיים של ארצות הברית באזור, צעד ש רואה בו איום ישיר על ביטחונה. באמצעות הסרטון, מבקשת טהרן להבהיר כי בידיה היכולת והנחישות להגיב בעוצמה לכל פעולה צבאית נגדה, תוך שימוש בזיכרון ההיסטורי של עימותים קודמים במפרץ ככלי להרתעת הכוחות המוצבים מולה.

בינתיים, בוושינגטון ממעטים לדבר על האפשרות שארה"ב אכן תיכנס למהלך של תקיפה מול איראן, למרות הגעתה של נושאת המטוסים לינקולן לשטח סנטקום ומוכנות כמעט מלאה לביצוע המתקפה המדוברת.

3
יאללה גוג ומוג בדרך
חח
2
לפני כמה חודשים האפסים האילו נפלו כמו תרנגולים במטווח ..פתאום הם גיבורים גדולים ...מאיפה??? אולי עליבבא + 70 השודדים באו
לא הבנתי
1
ממש חיים בסרט הסוף שלכם הגיע תגידו יפה שלום המשיח פה.
חסוי

