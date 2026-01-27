כיכר השבת
תיעוד מחריד: הרגעים בהם תינוק הוטל לגלגלי רכב נוסע - נקלטו בעדשה

אם מקליפורניה נעצרה לאחר שסרטון שהפך לוויראלי תיעד את בנה התינוק נופל מרכב שטח במהלך נסיעה | בתיעוד היא נראית יוצאת מצד הנהג, רצה אל הילד, מרימה אותו ומחזירה את הפעוט לרכב לפני שהיא עוזבת את המקום (בעולם)

התינוק מושלך מהרכב (צילום: Fullerton Police Department)

אם מקליפורניה נעצרה בחשד להתעללות חמורה בילדים, לאחר שסרטון שהפך לוויראלי תיעד את בנה בן ה־19 חודשים נופל במהלך נסיעה מרכב שטח בצומת מרכזי בעיר פולרטון.

בסרטון נראה רכב שטח שחור פונה בצומת, כשלפתע דלת צד הנוסע נפתחת ופעוט קטן נופל אל הכביש. הרכב נעצר מיד, וכלי רכב שנסע מאחוריו בלם ברגע האחרון ונמנע מפגיעה בילד ששכב על הכביש.

בתיעוד נראית אישה יוצאת מצד הנהג, רצה אל הילד, מרימה אותו ומחזירה את הפעוט לרכב לפני שהיא עוזבת את המקום. שוטרים איתרו את רכב השטח בבית בעיר לה הברא, שם נמצאו הרכב, הילד וחשודה שלפי ההערכה היא האישה שתועדה בסרטון.

המשטרה מסרה כי הפעוט סבל מפציעות התואמות נפילה מהסוג הזה, ופונה לבית חולים סמוך לקבלת טיפול רפואי. על פי המשטרה, מצבו צפוי להשתפר והוא צפוי להחלים באופן מלא.

החשודה זוהתה כג'קלין הרננדז, בת 35. היא נעצרה והוכנסה למעצר בכלא העירוני של פולרטון בחשד להתעללות חמורה בילד. בינתיים החקירה נמשכת, והמשטרה מבקשת מכל מי שיש בידיו מידע נוסף לפנות ליחידת פשעים רגישים של משטרת פולרטון.

