מחסור בנשק ואיום אמריקני: למה החות'ים לא מצטרפים למלחמה? 

החות’ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, נמנעים מלהיכנס ישירות למלחמה המתפשטת במזרח התיכון, למרות שגורמים אחרים הקשורים לאיראן כמו המיליציות בעיראק כבר משתתפים בלחימה.

שני בכירים מלשכת התקשורת והלשכה המדינית של החות’ים אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מלאי הנשק שלהם הצטמצם בעקבות התקיפות במהלך מלחמת עזה, וכי המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם.

גורם נוסף ציין כי לארגון יש מלאי גדול של כטב"מים, אך אף על פי כן הם נמנעים מהתערבות ישירה בשלב זה.

לדברי הבכירים, ארצות הברית העבירה אזהרות דרך מתווכים בעומאן מפני השתתפות במלחמה. בנוסף, הנהגת החות’ים, הן בתחום המדיני והן בתחום הביטחוני, קיבלה התרעה כי הטלפונים הסלולריים שלה נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל.

בשל החשש מהתנקשויות אפשריות, הונחו מנהיגי הארגון שלא להופיע בפומבי. אחד הבכירים ציין: “למרות המגבלות, אנו מוכנים בכל עת למלחמה, אך ההחלטה כרגע היא עניין של תזמון.”

מומחים ציינו כי החות’ים בוחרים להימנע מלהיכנס למלחמה בשלב זה בגלל חשש מהתנקשות במנהיגיהם, חילוקי דעות פנימיים בתימן ואי‑וודאות לגבי אספקת הנשק. לדברי המומחים, הם עשויים להצטרף אם המלחמה תתרחב או אם ירגישו איום קיומי על איראן, למשל אם היכולות הצבאיות של המדינה ייפגעו באופן משמעותי.

לבינתיים, החות’ים מתכוננים להרחיב את כוחותיהם באמצעות גיוס לוחמים נוספים, ייצור מקומי של נשק וחיזוק החוף המערבי של תימן על חוף הים האדום, מה שמרמז על הכנות אפשריות להסלמה בעתיד.