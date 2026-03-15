מנהיג הימין בהולנד, חרט וילדרס, הגיב בחריפות לדברים שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון בנוגע למצב בלבנון וללחימה באזור.

מקרון קרא לישראל בהודעה שפרסם בטוויטר בעברית להימנע מהסלמה צבאית בלבנון ולפתוח במהלך מדיני. “קיימתי אתמול שיחות עם הנשיא עאון, עם ראש הממשלה סלאם ועם יושב ראש הפרלמנט ברי. יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס”, כתב מקרון.

בהודעתו הוסיף נשיא צרפת כי “על חיזבאללה להפסיק לאלתר את ההידרדרות המסוכנת שאליה הוא מוביל”, אך במקביל קרא גם לישראל לרסן את פעילותה הצבאית. לדבריו, “על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות”.

מקרון ציין עוד כי הממשלה בלבנון הביעה נכונות לפתוח בשיחות ישירות עם ישראל. “הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל. כל מרכיבי המדינה צריכים להיות מיוצגים בשיחות הללו”, כתב.

לדבריו, על ישראל לנצל את ההזדמנות הדיפלומטית: “על ישראל להיענות להזדמנות הזאת, לפתוח בדיונים ולהביא להפסקת אש, למצוא פתרון בר-קיימא ולאפשר לרשויות בלבנון לממש את התחייבויותיהן למען ריבונותה של לבנון”.

בתגובה קצרה שפרסם ברשת החברתית X הסתפק וילדרס במילה אחת בלבד בעברית מנוקדת: “פַּחְדָן”.

התגובה הקצרה של וילדרס הופצה ברשתות החברתיות וזכתה לתשומת לב רבה, על רקע המחלוקת בין מנהיגים באירופה בנוגע למדיניות כלפי ישראל והלחימה באזור.