מקרון הזהיר את ישראל - מנהיג הימין בהולנד הגיב במילה אחת בעברית

מנהיג הימין בהולנד, חרט וילדרס, הגיב במילה אחת בעברית לדברים שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון בנוגע ללחימה בלבנון | “על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות”, קרא מקרון בטוויטר (בעולם)

"פחדן". צילום מסך מחשבון הטוויטר של ווילדרס (צילום: Geert Wilders)

מנהיג הימין בהולנד, חרט וילדרס, הגיב בחריפות לדברים שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון בנוגע למצב ב וללחימה באזור.

מקרון קרא לישראל בהודעה שפרסם בטוויטר בעברית להימנע מהסלמה צבאית בלבנון ולפתוח במהלך מדיני. “קיימתי אתמול שיחות עם הנשיא עאון, עם ראש הממשלה סלאם ועם יושב ראש הפרלמנט ברי. יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס”, כתב מקרון.

בהודעתו הוסיף נשיא צרפת כי “על חיזבאללה להפסיק לאלתר את ההידרדרות המסוכנת שאליה הוא מוביל”, אך במקביל קרא גם לישראל לרסן את פעילותה הצבאית. לדבריו, “על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות”.

מקרון ציין עוד כי הממשלה בלבנון הביעה נכונות לפתוח בשיחות ישירות עם ישראל. “הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל. כל מרכיבי המדינה צריכים להיות מיוצגים בשיחות הללו”, כתב.

לדבריו, על ישראל לנצל את ההזדמנות הדיפלומטית: “על ישראל להיענות להזדמנות הזאת, לפתוח בדיונים ולהביא להפסקת אש, למצוא פתרון בר-קיימא ולאפשר לרשויות בלבנון לממש את התחייבויותיהן למען ריבונותה של לבנון”.

בתגובה קצרה שפרסם ברשת החברתית X הסתפק וילדרס במילה אחת בלבד בעברית מנוקדת: “פַּחְדָן”.

התגובה הקצרה של וילדרס הופצה ברשתות החברתיות וזכתה לתשומת לב רבה, על רקע המחלוקת בין מנהיגים באירופה בנוגע למדיניות כלפי ישראל והלחימה באזור.

מקרון אתה חי בסרט שהכרטיסים לסרט הזה נגמרו מזמן....
עימנואל
ממשלת לבנון לא בסיפור והיא לא יכולה לעזור בכלל אין מה לנהל איתה משא ומתן .... אגב מקרון נותן לנו הוראות כבר 3 שנים ואף פעם לא הקשבנו לא ואף אחד בעולם לא מקשיב לו .... מוזר שהוא ממשיך
יהודי
חחחחחחח וילדרס!!! אבל גם בהולנד הממשלה פחדנים!!
הולנדית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

