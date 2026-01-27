איראן הציגה בטלוויזיה הממלכתית את נושאת הכטב"מים "שהיד באגרי" עם דגמי תקיפה חדשים, ברקע האיומים האמריקנים וצבירת הכוחות ההיסטורית של ארה"ב באזור.

איראן פרסמה תיעוד לא-רשמי מסיפון נושאת הכטב"מים "שהיד באגרי", המציג שורה של כלי טיס בלתי מאוישים מתקדמים הנמצאים לטענתם בשימוש מבצעי.

בין הכלים שנחשפו על סיפון כלי השיט נראו כטב"מים מדגם "ג'אסם" וכטב"מי קרב מדגם "קאהר". על פי הדיווח, דגם ה"קאהר" המבצעי פותח כגרסה מוקטנת של מטוס הקרב האיראני הנושא את אותו השם.

במהלך הסקירה על סיפון נושאת הכטב"מים הוצגו גם כלי טיס מסוג "מוהאג'ר 6". המציגים הדגישו כי כלי הטיס הם פרי פיתוח של התעשייה המקומית באיראן. "אלו כטב"מי קרב מסוג קאהר. כן, זה ייצור עצמי שלנו, הם יוצרו על בסיס מטוס הקרב קאהר, דגם קטן יותר שלו", ציין אחד הדוברים בסרטון.

מלבד הצגת כלי הטיס, נחשפו פרטים טכניים על יכולות ההפעלה של נושאת הכטב"מים. אורך מסלול ההמראה והנחיתה על גבי הסיפון עומד על 185 מטרים, והוא מצויד במערכת בלימה ייעודית ובמעלית לשינוע כלי הטיס. "אורך המסלול הוא 185 מטרים. יש כאן מערכת בלימה, כאשר המטוס נוחת שלושה מעצורים עוצרים אותו. זוהי המעלית שלו", הסבירו הגורמים בסרטון.

הצגת היכולות הצבאיות הללו נתפסת כמסר של הרתעה מול ארה"ב, על רקע הצהרותיה האחרונות והזרמת הכוחות המסיבית למזרח התיכון. בסיכום התיעוד הביעו הדוברים הערכה למפתחים המקומיים ואמרו: "יישר כוח לאליטה המקומית שלנו. יש לנו מה לומר לעולם".