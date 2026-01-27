אזהרת קריאה - מכיל תיאורים קשים.

חשיפה מזעזעת של עיתון הגרדיאן מעלה חשד כי היקף ההרוגים בדיכוי המחאות באיראן גבוה פי עשרה מהדיווחים הרשמיים, ועומד על למעלה מ-30,000 בני אדם.

על פי הדיווח, המסתמך על רשת של כ-80 אנשי צוות רפואי ב-12 מחוזות שונים, המשטר האיראני מנהל מבצע לוגיסטי נרחב להסתרת גופות המפגינים, הכולל שימוש במשאיות להובלת בשר וגלידות לשינוע המתים וקבורתם בקברי אחים חשאיים.

הערכות הרופאים, המבוססות על השוואת נתוני התפוסה בבתי החולים ומרכזי הרפואה המשפטית, מצביעות על כך שהנתונים הרשמיים המפורסמים מייצגים פחות מ-10% ממספר הקורבנות בפועל.

בעוד הממשל האיראני הודה בכ-3,000 הרוגים וארגוני זכויות אדם אימתו כ-6,000 מקרים, העדויות מהשטח מציירות תמונה של הרג בהיקפים חסרי תקדים. אנשי צוות בבתי קברות ובחדרי מתים דיווחו על עומס קיצוני שאילץ הפניית משאיות עמוסות גופות ליעדים לא ידועים, ועל לחץ כבד מצד השלטונות לבצע קבורה מהירה של מאות גופות ללא הליכי זיהוי.

עד ראייה שנכח בבית הקברות "בהשת-י סקינה" סמוך לטהרן העיד כי ראה מאות גופות מובאות בטנדרים פתוחים המשמשים בדרך כלל להובלת פירות וירקות.

עובדי המקום ציינו כי קיבלו הוראה לקבור את הגופות בקברי אחים, אך חלקם סירבו מחשש לנקמה עתידית מצד משפחות הנעדרים.

הדיווח חושף בנוסף ממצאים רפואיים קשים המעידים על ירי שיטתי ומכוון למטרות קטלניות. רופאים שטיפלו בחשאי במפגינים העידו כי מרבית הפציעות נגרמו מירי מטווח קרוב לחזה ולעיניים, בין היתר.

עדויות מדאיגות במיוחד הגיעו משני מרכזי רפואה משפטית, אליהם הועברו גופות מבתי חולים כשהן עדיין מחוברות למכשירי הנשמה, קטטרים וצינורות הזנה, ועליהן פצעי ירי במצח. מומחים רפואיים ציינו כי המצאות הציוד הרפואי על הגופות מעלה חשד כבד כי המפגינים נורו למוות בעודם מאושפזים ותחת טיפול.

אנשי הרפואה שסיפקו את הנתונים, הפועלים תחת סכנת חיים, הגדירו את התנהלות המשטר כמערכת שנועדה לא רק לדכא את המפגינים אלא למחוק כל זיכרון ותיעוד של הטבח. הם תיארו מצב של קריסה נפשית אל מול רמת האכזריות, כשאחד הרופאים העיד כי ראה רק דם בכל מקום. לדבריהם, השימוש במשאיות קירור אזרחיות והסטת הגופות ממסלולי הרישום הרגילים נועדו למנוע מהציבור ומהקהילה הבינלאומית להבין את מלוא עוצמת הדיכוי.