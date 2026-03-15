עשרים בני אדם נעצרו בצפון-מערב איראן בחשד שהעבירו לישראל פרטי מיקום של נכסים צבאיים וביטחוניים רגישים, כך לפי דיווח של 'רויטרס'.

התובע המחוזי באזור ייחס לעצורים מסירת מידע על יעדים אסטרטגיים, וזאת במקביל לדיווחים על עשרות מעצרים נוספים שבוצעו במוקדים שונים במדינה בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל וארצות הברית.

לפי הדיווחים שפורסמו בישראל בימים האחרונים, צה"ל החל לאחרונה לתקוף נקודות בידוק ביטחוניות בתוך איראן על בסיס מידע שהתקבל ממודיעים הפועלים בשטח. שינוי זה מוגדר כשלב חדש במערכה הצבאית שמנהלות ישראל וארצות הברית, הכוללת תקיפות של מטוסי קרב נגד יעדים שונים.

בצפון-מזרח המדינה, אזור שטרם נפגע משמעותית מהתקיפות האוויריות, דווח על מעצרם של עשרה בני אדם נוספים. על פי הדיווחים באמצעי התקשורת המקומיים, חלק מהחשודים עסקו באיסוף מידע על תשתיות כלכליות ואתרים רגישים. במקביל, במחוז לורסתאן שבמערב איראן, עצרו השלטונות שלושה בני אדם בגין "חתירה להפרעת דעת הקהל ושריפת סמלי אבל".

השלטונות בטהרן קושרים בין פעילות המודיעין לבין ניסיונות לערער את היציבות הפנימית במדינה. מארגון המודיעין של משמרות המהפכה נמסר כי "בשעה שהאויב הציוני וארצות הברית מנסים לפלוש לאיראן, הם מפעילים בו-זמנית שכירי חרב ומרגלים כדי לבצע מהומות כשלב הבא". האשמות דומות הועלו על ידי הממשל גם במהלך גל המחאות נגד המשטר שאירע בחודש ינואר האחרון, טרם פרוץ העימות הנוכחי.